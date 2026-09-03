Milei anunció medidas drásticas por la explotación de petróleo en Malvinas y el impuso de la construcción de una base naval en Tierra del Fuego

En un discurso emitido por cadena nacional, el presidente Javier Milei reafirmó el reclamo argentino por la soberanía de las Islas Malvinas y anunció una serie de medidas diplomáticas, económicas, judiciales y militares frente al avance de proyectos de explotación de recursos naturales en el área en disputa.

“Las Malvinas son argentinas, por historia y por derecho, no hay discusión al respecto”, afirmó el mandatario al comenzar su discurso, en el que sostuvo que la cuestión Malvinas constituye una causa nacional que trasciende a los gobiernos y partidos políticos.

Milei puso especial énfasis en el desarrollo del proyecto petrolero Sea Lion, operado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration, y sostuvo que su eventual puesta en producción representaría un nuevo escenario para los intereses argentinos.

“Si hoy no actuamos con firmeza y celeridad, en pocos meses tendrán la capacidad material de apropiarse de las reservas de petróleo que yacen bajo nuestro mar”, sostuvo.

El Presidente afirmó que la Argentina utilizará “todas las herramientas del Estado” para responder a las actividades que considere contrarias a sus derechos soberanos, incluyendo instrumentos diplomáticos, económicos, judiciales y legales.

En ese marco, anunció que la Cancillería ya envió cerca de 180 notas de desaliento a empresas y a más de 29 países involucrados en distintos proyectos vinculados con las islas.

Además, informó que firmará un decreto para acelerar los procedimientos sancionatorios previstos en la Ley 26.659, con el objetivo de facilitar la aplicación de sanciones a empresas, accionistas, directores y proveedores relacionados con actividades de extracción de petróleo en territorio bajo ocupación británica.

“Procederemos a inhabilitar de operar en territorio argentino a las empresas involucradas directa o indirectamente en proyectos en las Islas Malvinas sin autorización argentina”, afirmó.

Una nueva base naval en Tierra del Fuego

Uno de los anuncios centrales del discurso fue la decisión de ampliar las capacidades de Defensa en el extremo sur del país.

Milei anticipó la firma de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para ampliar los recursos del Ministerio de Defensa, con el objetivo prioritario de construir una base naval integrada en Tierra del Fuego y fortalecer las capacidades de telecomunicaciones.

Según explicó, la instalación tendrá como objetivo convertir a Tierra del Fuego en un polo logístico de relevancia para el Atlántico Sur y fortalecer la proyección geopolítica argentina.

También anunció el envío al Congreso de un proyecto de ley de defensa de la soberanía nacional, que buscará endurecer las sanciones contra compañías vinculadas con operaciones no autorizadas en las islas y extender las restricciones a sus proveedores.

La iniciativa contempla además la creación de un Consejo de Seguridad Nacional, integrado por áreas de Cancillería, Defensa, Inteligencia y Economía, junto con un marco para la protección de infraestructura crítica y de los espacios aeroespacial y marítimo.

Durante el discurso, Milei vinculó la defensa de la soberanía con la situación económica, la capacidad militar y el posicionamiento internacional de la Argentina. “El futuro de Argentina es floreciente y va a prevalecer”, sostuvo, al comparar las condiciones estructurales del país con las del Reino Unido.

El Presidente afirmó que la recuperación económica permitirá fortalecer la capacidad argentina para defender sus intereses estratégicos y destacó el potencial del país como exportador de recursos naturales, entre ellos hidrocarburos y minerales.

También relacionó la cuestión Malvinas con la importancia estratégica del Atlántico Sur y la Antártida, al advertir que la competencia internacional por recursos naturales podría intensificarse durante las próximas décadas. “Cualquier avance adicional sobre las Islas Malvinas será considerado como una violación a nuestra seguridad nacional”, afirmó.

Hacia el final de su mensaje, Milei convocó a la dirigencia política, económica y social a mantener una posición común frente al reclamo de soberanía.

“Podemos discutir sobre cualquier otra cosa, podemos discutir mis formas, podemos estar en desacuerdo sobre la política fiscal o cambiaria, pero este tema demanda una pausa”, expresó.

Y concluyó: “Malvinas es el futuro”, al sostener que la recuperación de las islas requiere una Argentina “políticamente relevante, económicamente influyente y militarmente respetable”.