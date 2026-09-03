Viekaren 2026: Argentina y Chile destacaron la cooperación naval en el Canal Beagle

En la sala de reuniones del Comando del Área Naval Austral se llevó a cabo la reunión final de crítica del ejercicio combinado Viekaren 2026, una nueva edición de la ejercitación binacional que reúne a las Armadas de Argentina y Chile en aguas del Canal Beagle.

Según la Gaceta Marinera, el sitio oficial de noticias de la Armada Argentina, el encuentro fue encabezado por el comandante del Distrito Naval Beagle de la Armada de Chile, capitán de navío Manuel Iturria Juillerat, mientras que por la Armada Argentina participó el jefe del Estado Mayor del Comando del Área Naval Austral, capitán de navío Carlos Alberto Soto.

La nueva edición del Viekaren 2026 comenzó el pasado 24 de agosto con el despliegue de las unidades argentinas hacia Puerto Williams y finalizó su fase operativa el viernes 28, con el arribo de las unidades de ambas armadas a Ushuaia.

Por parte de la Armada Argentina participaron el patrullero oceánico ARA “Contraalmirante Cordero”, dependiente de la División Patrullado Marítimo y destacado como buque de estación en Ushuaia; la lancha rápida ARA “Indómita” y las lanchas patrulleras ARA “Clorinda” y ARA “Baradero”, pertenecientes a la División Patrullado Austral del Área Naval Austral. También intervino una aeronave B-200 del Comando de la Aviación Naval.

La Armada de Chile, en tanto, estuvo representada por los patrulleros de servicios generales ARCH “Isaza” y ARCH “Sibbald”, junto con las lanchas de servicios generales ARCH “Alacalufe” y ARCH “Hallef”, pertenecientes al Distrito Naval Beagle (DISNABE). Además, tomó parte un helicóptero naval UH-05.

Durante la reunión final se analizaron en detalle las distintas actividades operativas desarrolladas en el Canal Beagle, así como los aspectos a considerar para la próxima edición del ejercicio. Según se destacó, ambas autoridades coincidieron en que los objetivos planteados fueron alcanzados de manera satisfactoria y con profesionalismo por las dotaciones de las dos armadas.

El ejercicio Viekaren forma parte de las actividades de cooperación que mantienen Argentina y Chile y se encuentra vinculado al marco establecido por el Tratado de Paz y Amistad de 1984, firmado por ambos países. Su finalidad es incrementar la interoperabilidad entre las fuerzas navales y profundizar los mecanismos de coordinación ante distintas situaciones que puedan presentarse en la región.

En ese contexto, la ejercitación conjunta permite consolidar los vínculos de cooperación y confianza mutua entre la Armada Argentina y la Armada de Chile, al tiempo que fortalece la capacidad de respuesta coordinada en las aguas del Canal Beagle.

El encuentro concluyó con la firma de las actas de acuerdo correspondientes a la preparación y coordinación de la próxima ejercitación combinada. De esta manera, quedó encaminada la edición Viekaren 2027, que estará bajo la organización del Distrito Naval Beagle de la Armada de Chile.