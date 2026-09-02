Rusia intensificó sus ataques contra Ucrania: hay muertos y heridos y daños en varias ciudades

Rusia volvió a lanzar una nueva ofensiva contra distintas regiones de Ucrania, con ataques que dejaron al menos dos muertos y cinco heridos y provocaron daños en viviendas, infraestructura y edificios utilizados por los servicios de emergencia.

En Dnipro, los ataques provocaron la muerte de dos personas y dejaron cinco heridos. También fueron dañados almacenes de alimentos y dos vehículos resultaron incendiados. Bomberos y rescatistas trabajaron en el lugar para controlar el fuego.

La ofensiva también alcanzó Jersón, donde un ataque provocó un incendio de grandes proporciones en las instalaciones de una unidad del Servicio Estatal de Emergencias. Las llamas destruyeron y dañaron edificios, equipos y elementos esenciales para el trabajo de los rescatistas.

Según informaron las autoridades ucranianas, 17 rescatistas y cinco unidades de emergencia participaron de las tareas posteriores al ataque. El personal que se encontraba en las instalaciones logró refugiarse y no sufrió heridas.

Ataques rusos con drones Shahed

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, denunció que Rusia utilizó drones Shahed durante la nueva ola de ataques y aseguró que la ofensiva se extendió a diferentes regiones del país.

En Kiev, uno de los drones impactó contra una universidad mientras se desarrollaban las clases. Zelenski señaló que unos 160 estudiantes se encontraban en los refugios al momento del ataque y no resultaron afectados.

En Odesa, un edificio residencial y parte de la infraestructura urbana fueron alcanzados. Allí se registraron cinco heridos, entre ellos un niño.

La región de Járkov también sufrió ataques que dejaron a miles de personas sin electricidad y provocaron nuevos heridos.

Zelenski reclamó una respuesta internacional

Frente a la nueva escalada, Zelenski cuestionó la respuesta de la comunidad internacional y pidió una mayor presión sobre Moscú.

El presidente ucraniano reclamó el fortalecimiento de la defensa aérea de Ucrania, nuevas sanciones contra Rusia y una mayor producción de armamento para enfrentar los ataques.

Zelenski también advirtió que el uso de drones Shahed y otros medios de ataque contra ciudades y pueblos ucranianos representa, según su interpretación, el desarrollo de tácticas que Rusia podría utilizar en otros escenarios.