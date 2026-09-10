Base Naval Integrada: Vuoto reclamó la participación de Tierra del Fuego y cuestionó el remate de tierras de la Armada

El intendente de Ushuaia, Walter Vuoto, destacó la importancia estratégica de la construcción de la Base Naval Integrada para Ushuaia y Tierra del Fuego, aunque reclamó que la Municipalidad y el Gobierno provincial tengan participación en las decisiones vinculadas con una obra que, según sostuvo, tendrá un fuerte impacto sobre la ciudad y la capacidad logística de la provincia.

En declaraciones realizadas este miércoles en FM del Pueblo, en diálogo con Rulo Quiroga, Vuoto afirmó que “celebramos la base naval” y consideró que se trata de “una decisión estratégica para Ushuaia, para la provincia, muy importante”. Al mismo tiempo, recordó que el proyecto comenzó en 2022, durante la gestión nacional anterior, y planteó la necesidad de conocer la “letra chica” de la iniciativa.

“La Municipalidad de Ushuaia y el Gobierno de la provincia no pueden no estar sentados en una mesa que va a cambiar básicamente y radicalmente la movilidad de Ushuaia y la capacidad logística de la provincia”, sostuvo el intendente.

Vuoto cuestionó que tanto el Municipio como la Provincia no hayan sido convocados hasta el momento para participar de las definiciones relacionadas con el proyecto. En ese sentido, planteó que la obra tendrá consecuencias directas sobre la infraestructura, la circulación y la actividad logística de Ushuaia.

Uno de los principales cuestionamientos estuvo dirigido a la decisión del Gobierno nacional de avanzar con el remate de tierras estratégicas de la Armada en Ushuaia. El intendente consideró contradictorio que se avance con la venta de esos terrenos mientras, al mismo tiempo, se anuncia la construcción de una Base Naval Integrada.

“No podés hacer un mes atrás sacar a remate las tierras estratégicas que tiene la Armada en la ciudad y un mes después anunciar una base”, afirmó. Y agregó: “Lo primero que tiene que revisar el Gobierno Nacional es cortar esa decisión administrativa de rematar las tierras”.

Durante la entrevista, Vuoto también vinculó el proyecto con el rol de Tierra del Fuego en materia de soberanía, Malvinas y Antártida. “El desafío es contar Malvinas desde acá, desde la provincia de Malvinas, desde la provincia de la Antártida, de las islas del Atlántico Sur”, sostuvo.

En ese marco, recordó la Ley 26.659, sancionada en 2011, y señaló que desde Tierra del Fuego se reclama desde hace años su aplicación frente a la explotación de recursos hidrocarburíferos en el área de Malvinas que la Argentina considera ilegítima.

“Malvinas es parte de nuestra agenda política, de nuestra agenda de gestión, de la vida de cada fueguino y fueguina”, afirmó el intendente, quien también destacó el lugar de la provincia en las principales actividades vinculadas con la causa Malvinas: “La Vigilia nacional es en Río Grande, el acto central es en Ushuaia, la provincia vive Malvinas”.

Para Vuoto, la Base Naval Integrada puede convertirse en un punto de inflexión para Ushuaia y Tierra del Fuego, especialmente por el potencial que le atribuyó para ampliar la capacidad logística estatal y privada, fortalecer el apoyo a las operaciones antárticas y generar un impacto sobre la actividad económica de la ciudad.