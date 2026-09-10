Base Naval Integrada: Vuoto reclamó la participación de Tierra del Fuego y cuestionó el remate de tierras de la Armada
Tierra del Fuego10/09/2026
El intendente de Ushuaia destacó el carácter estratégico del proyecto para la logística antártica y la economía local, pero pidió conocer los detalles de la iniciativa y que el Municipio y la Provincia sean incorporados a las decisiones.
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