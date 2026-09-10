Ushuaia se suma como querellante en la causa judicial contra el proyecto petrolero ilegal en Malvinas

La Municipalidad de Ushuaia anunció que se sumará como parte querellante en la causa judicial que tramita ante el Juzgado Federal de Río Grande por el desarrollo del proyecto hidrocarburífero Sea Lion, ubicado en la Cuenca Malvinas Norte .

La presentación judicial apunta directamente contra las empresas petroleras Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum Development and Production Limited, las cuales operan en la plataforma continental argentina sin contar con la autorización del Estado nacional .

La acción fue promovida originalmente por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) y la Asociación Civil de Abogados, Abogadas y Profesionales Ambientalistas bajo el principio de tutela ambiental soberana, articulando la preservación del ecosistema marino con el reclamo imprescriptible de soberanía .

Previo a la radicación del escrito, las autoridades locales —entre ellos el secretario de Relaciones Parlamentarias, Omar Becerra, y el secretario de Asuntos Malvinas, VGM Dante Asili— mantuvieron un encuentro en la Intendencia de Ushuaia para coordinar la estrategia conjunta .

El fallo de la Justicia Federal y la postura de Walter Vuoto

En los últimos días, la jueza federal Mariel Borruto ratificó la competencia del Juzgado Federal de Río Grande para intervenir en la demanda, reconociendo que la controversia abarca tanto la jurisdicción marítima del país como la integridad territorial .

Asimismo, el juzgado dio intervención a la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur para resguardar sus intereses patrimoniales y ambientales, mientras se espera la resolución sobre las medidas cautelares solicitadas para paralizar los trabajos en la zona .

En este contexto, el intendente Walter Vuoto destacó la necesidad de aplicar de forma efectiva las normativas ya existentes, remarcando la vigencia de la Ley 26.659 sancionada en 2011 para inhabilitar y sancionar a las firmas que exploren o exploten recursos en el archipiélago sin aval argentino . E

l jefe comunal enfatizó que el debate por Malvinas debe incluir centralmente la custodia de los recursos energéticos y pesqueros del Atlántico Sur, afirmando que "el desafío es contar Malvinas desde acá, desde la provincia de Malvinas, de la Antártida y de las islas del Atlántico Sur" .