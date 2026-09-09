Cae nieve en Ushuaia mientras persiste una alerta amarilla en Ushuaia
La Secretaría de Protección Civil de la provincia difundió un aviso preventivo tras la emisión de una alerta amarilla por nevadas dispuesta por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para la zona sur del territorio fueguino durante la jornada de este miércoles 9 de septiembre, al tiempo que nieva copiosamente en Ushuaia.
Según el reporte técnico oficial, la región se verá afectada por precipitaciones en forma de nieve de variada intensidad y carácter persistente. Las estimaciones del organismo meteorológico contemplan valores de nieve acumulada de entre 5 y 15 centímetros, sin descartar que dicha marca pueda ser superada en sectores puntuales de la zona afectada.
Frente a este cuadro de situación, las autoridades provinciales recomendaron a los conductores extremar las medidas de precaución al momento de circular, principalmente sobre el trazado de la Ruta Nacional N.° 3 y los caminos interurbanos.
Asimismo, desde el área gubernamental remarcaron la plena vigencia de las disposiciones del Operativo Invierno, por lo que se mantiene la exigencia legal de transitar obligatoriamente con cubiertas homologadas para la época invernal hasta el próximo 30 de septiembre en toda la jurisdicción.