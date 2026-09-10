El Batallón de Infantería de Marina N°4 inició su adiestramiento invernal en los valles de Ushuaia

El personal del Batallón de Infantería de Marina N°4 (BIM4), unidad dependiente de la Brigada de Infantería de Marina Austral, comenzó las etapas de su adiestramiento invernal enfocado en técnicas individuales de baja montaña y monte austral dentro de los valles del departamento Ushuaia.

La fase inicial de la instrucción se centró en la consolidación de capacidades básicas individuales mediante el empleo de esquí alpino en las instalaciones del Centro Invernal Cerro Castor. Esta etapa busca afianzar las destrezas de desplazamiento de las tropas en la geografía insular durante la época de bajas temperaturas.

Posteriormente, las actividades operativas se trasladarán al Valle de Tierra Mayor. En dicho sector, las dotaciones avanzarán en la modalidad de esquí de travesía, para luego dar paso al entrenamiento específico en tránsito sobre glaciares, escalada en hielo, construcción de refugios de emergencia, supervivencia en zona fría y maniobras de búsqueda y rescate en terrenos cubiertos por mantos de nieve.

El período de adiestramiento cuenta con la participación activa de los Marineros Segundos Tropa Voluntaria recientemente incorporados a las filas del BIM4, con el objetivo de incorporar y afianzar los conocimientos técnicos necesarios para operar bajo las exigencias del clima austral.

Desde la fuerza armada resaltaron que este ciclo de adiestramiento técnico resulta indispensable para mantener el estado de alistamiento y asegurar la capacidad de respuesta militar ante misiones operativas, rescates o contingencias en terrenos de alta complejidad meteorológica y geográfica.