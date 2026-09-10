Condenaron a 6 años y medio de prisión a un hombre en el primer juicio oral realizado en Tolhuin

El Tribunal de Juicio en lo Criminal del Distrito Judicial Norte condenó este jueves a un hombre de 35 años a la pena de 6 años y 6 meses de prisión, tras encontrarlo culpable de los delitos de daños en concurso real con abuso sexual con acceso carnal cometidos contra su expareja. El debate oral marcó un hito judicial al ser la primera vez que un juicio de estas características se lleva a cabo íntegramente en la ciudad de Tolhuin.

Para concretar las audiencias en las instalaciones de la Casa de Justicia local, los magistrados y el personal del Tribunal se trasladaron desde Río Grande, fortaleciendo la presencia territorial del Poder Judicial y evitando el desplazamiento de la víctima y los testigos.

Durante los alegatos, la fiscal Mariel Zárate había solicitado una condena de 9 años de prisión, mientras que el defensor oficial Marcelo Escola requirió el mínimo legal y la absolución por daños. Antes de la sentencia, el acusado hizo uso de sus últimas palabras para manifestar su arrepentimiento y pedir perdón.

El tribunal estuvo presidido por el juez Eduardo López, acompañado por las vocalías de la jueza Verónica Marchisio y el juez subrogante Pedro Fernández, con la actuación del secretario Joel Kerbs.

Según informaron las autoridades, la lectura completa de los fundamentos de la condena se dará a conocer el próximo 24 de septiembre a partir de las 13:00 horas.

Asimismo, durante la jornada en la comuna mediterránea, los jueces llevaron adelante una audiencia por omisión de debate vinculada a una causa por robo en poblado.

Por razones legales de resguardo y protección de la identidad de la víctima, así como para evitar su revictimización, el Poder Judicial no difundió los datos ni la filiación del condenado en las actuaciones públicas.