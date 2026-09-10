Acampe docente en Ushuaia: la Cámara de Comercio cuestionó los cortes y pidió “cuidar todas las fuentes de trabajo”

La vicepresidenta de la Cámara de Comercio de Ushuaia y de CAME, Claudia Fernández, cuestionó el acampe docente frente a Casa de Gobierno y los cortes de calles que se producen en el marco del conflicto educativo, aunque aclaró que la entidad no discute la legitimidad del reclamo de los trabajadores de la educación.

“Por supuesto que nosotros, si ellos consideran que el reclamo es justo y demás, por supuesto, cada uno tiene la posibilidad de realizar el reclamo. No estamos de acuerdo con las formas”, afirmó Fernández durante una entrevista en Radio Provincia Ushuaia.

La dirigente explicó que el principal impacto para los comerciantes se produce por la interrupción de la circulación en la avenida San Martín, una de las principales arterias comerciales y turísticas de Ushuaia. Según sostuvo, los comerciantes de esa zona ya perciben una caída en las ventas asociada a la menor circulación de personas. “Nosotros siempre tenemos que pelear por lo nuestro sin afectar a los demás”, planteó Fernández, quien pidió “un poco de empatía hacia los demás” y remarcó que los comerciantes también atraviesan dificultades económicas.

En ese sentido, vinculó la caída de la actividad comercial con los recursos que recauda el Estado provincial. Recordó que el sector privado aporta desde hace más de 16 años el 1,5% destinado al Fondo de Ayuda Social, y sostuvo que una menor actividad comercial también repercute sobre los recursos disponibles para afrontar las distintas necesidades de la provincia. “Sabemos que están recaudando menos porque nosotros vendemos menos”, afirmó.

Fernández también advirtió por el impacto que las protestas pueden generar sobre el turismo, especialmente cuando los visitantes encuentran interrumpido el acceso a la principal calle comercial de Ushuaia. “Cuando un turista viene y ve una carpa donde tiene la circulación cortada, donde no puede acceder normalmente a la calle principal de la ciudad, tampoco nos hace bien”, señaló.

Vicepresidenta de la Cámara de Comercio de Ushuaia y de CAME, Claudia Fernández

Para la dirigente, el conflicto debe abordarse teniendo en cuenta al conjunto de los sectores que forman parte de la economía fueguina. “Tenemos como fueguinos que cuidar todas las fuentes de trabajo, no solamente la de los maestros. La de todos”, sostuvo.

Fernández incluyó dentro de esa mirada a la industria, el comercio y el propio Estado, y remarcó que desde la Cámara de Comercio también se reclama preservar la actividad productiva y turística de Tierra del Fuego. “Así como hay que cuidar las fábricas poniendo voz, defendiendo esta ley 19.640 tan castigada, pero que siempre la salimos a defender, también tenemos que defender la industria del turismo”, afirmó.

La vicepresidenta de la Cámara de Comercio también se refirió a las reuniones mantenidas en el marco del conflicto educativo y cuestionó que el escenario pueda quedar reducido a una discusión sobre cuánto dinero puede destinar el Estado a salarios.

En ese punto, planteó la necesidad de avanzar en una discusión más amplia sobre la administración de los recursos públicos y privados. “La solución no es entremos y busquemos más plata, la solución es ordenemos las cosas como las tenemos y hagamos las cosas bien”, sostuvo.

Fernández señaló además que existe preocupación por el proyecto de financiamiento educativo y su posible impacto sobre el sector privado, especialmente porque se vincula con otras iniciativas, entre ellas el proyecto de presupuesto provincial que contempla modificaciones en las tasas. “Tenemos nuestras dudas”, afirmó, y reclamó que cualquier decisión sea analizada “con mucha prudencia” y con participación de todos los sectores involucrados.

Sobre el corte de la avenida San Martín, Fernández contó que durante una de las reuniones Horacio Catena, referente del gremio docente, le manifestó que había escuchado el planteo y que llevaría el reclamo a la reunión siguiente.

La dirigente sostuvo que espera que pueda encontrarse una alternativa. “Ojalá puedan tener alguna solución para que los chicos vuelvan al lugar que tanto todos deseamos que estén”, expresó.

Finalmente, Fernández insistió en su cuestionamiento a los cortes y acampes como modalidad de protesta. “Cortando calles, haciendo acampes nunca dio resultados”, afirmó, y reclamó buscar otra herramienta para canalizar el conflicto sin afectar a otros trabajadores y sectores de la economía provincial.