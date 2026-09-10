Cómo moverse en Ushuaia: transporte, taxis, colectivos y opciones para recorrer la ciudad

Moverse por Ushuaia puede ser sencillo si se conocen las distintas alternativas disponibles. El transporte público urbano permite conectar diferentes sectores de la ciudad, mientras que taxis, remises, aplicaciones, transfers y excursiones ofrecen otras opciones para quienes buscan mayor comodidad o necesitan llegar a lugares alejados del centro.

Para quienes llegan por primera vez, una de las principales diferencias respecto de otras ciudades turísticas es que no todos los atractivos se encuentran dentro del área que puede recorrerse caminando, por lo que elegir correctamente el medio de transporte puede hacer una diferencia importante a la hora de organizar el viaje.

Colectivos urbanos, taxis, remises y aplicaciones

El transporte público de Ushuaia cuenta actualmente con cuatro líneas de colectivos: A, B, C y D, que cubren distintos sectores de la ciudad. La información oficial sobre recorridos, paradas y horarios puede consultarse a través de las herramientas digitales disponibles para el servicio.

El sistema permite abonar el pasaje mediante tarjeta SUBE, tarjetas de débito, crédito o prepaga con tecnología contactless y dispositivos móviles compatibles con NFC. La incorporación del sistema de pago abierto permite utilizar una tarjeta bancaria o un dispositivo sin necesidad de contar con una SUBE para realizar un viaje. La SUBE registrada continúa siendo necesaria para acceder a los atributos sociales y descuentos correspondientes.

Para quienes se alojan en el centro y quieren desplazarse hacia otros barrios, el colectivo puede ser una de las alternativas más económicas. Antes de viajar, conviene consultar el recorrido correspondiente y verificar la ubicación de la parada más cercana.

Los taxis son otra de las opciones disponibles para desplazarse por Ushuaia. A diferencia de los remises, funcionan con reloj, mientras que los remises trabajan con una tarifa previamente establecida y se solicitan por teléfono.

Son especialmente útiles cuando se viaja con equipaje, en grupo o cuando el destino se encuentra fuera de los recorridos habituales del transporte urbano.

La Municipalidad de Ushuaia regula y controla los servicios de transporte de pasajeros dentro del ejido urbano, incluidos los colectivos, taxis y remises.

Las aplicaciones de transporte como Uber y DiDi también constituyen una alternativa para movilizarse por Ushuaia. A través de sus respectivas plataformas, los usuarios pueden solicitar viajes y conocer las condiciones del servicio antes de confirmar el traslado. Su disponibilidad puede variar según la demanda y la cantidad de conductores conectados, por lo que conviene verificar la aplicación en el momento de necesitar el servicio.

Cómo ir desde el aeropuerto hasta el centro de Ushuaia

Una de las primeras decisiones que debe tomar quien llega a Ushuaia es cómo trasladarse desde el aeropuerto.

El aeropuerto de Ushuaia no cuenta con transporte público urbano directo hacia la ciudad. Por eso, los pasajeros deben recurrir a taxi, remise o servicios de transfer para completar el trayecto.

La elección dependerá principalmente de la cantidad de pasajeros, el equipaje y el lugar donde esté ubicado el alojamiento.

Recorrer Ushuaia a pie

Para conocer el centro, caminar también es una alternativa. Una parte importante de los principales puntos de interés se concentra en el área céntrica, donde se encuentran sectores históricos, museos, comercios, restaurantes y el área portuaria.

La Secretaría de Turismo (Plaza Cívica frente al ingreso al Puerto) también dispone de circuitos peatonales para conocer diferentes sectores de la ciudad, por lo que combinar caminatas con transporte público puede ser una buena estrategia para quienes quieren recorrer Ushuaia sin contratar una excursión para cada actividad.

City tours y otras alternativas

Otra posibilidad para quienes visitan Ushuaia por pocos días es contratar un city tour, una opción que permite recorrer distintos puntos de la ciudad acompañados por una guía.

Los recorridos suelen incluir el casco histórico, la Plaza Cívica, la antigua Casa de Gobierno, sectores panorámicos y distintos puntos desde los que se puede observar el Canal Beagle. También existen alternativas como el City Train y los tradicionales colectivos turísticos de dos pisos durante determinadas épocas del año.

Esta alternativa puede resultar especialmente práctica para quienes llegan por primera vez y quieren tener una primera aproximación general a Ushuaia antes de recorrerla por cuenta propia.

Estos transportes se encuentran ubicados en la zona del Paseo de los Artesanos; al lado del edificio de la Aduana se encontrarán combis que hacen transporte, mientras que en esa zona de Laserre y Maipú están los colectivos turísticos.

Para visitar el Parque Nacional

El transporte urbano no es la única alternativa para salir del centro, pero tampoco alcanza para todos los recorridos turísticos de los alrededores.

Para llegar al Parque Nacional Tierra del Fuego, los visitantes pueden utilizar combis de transporte, vehículo de alquiler, minibuses de empresas turisticas, taxi o remise, Uber o DiDi, además de contratar una excursión organizada.

En este caso, la elección depende del tipo de viaje. Quienes buscan independencia pueden optar por un vehículo de alquiler, mientras que quienes prefieren no manejar pueden recurrir a los servicios de transporte turístico disponibles.

¿Cuál es la mejor opción para moverse por Ushuaia?

No existe un único medio de transporte que sea el mejor para todo el viaje. Para desplazamientos dentro de la ciudad, el colectivo puede resultar práctico y económico ya que une a la ciudad de punta a punta, tanto por la zona costera como la zona alta de Ushuaia.

Para conocer los principales atractivos turísticos alejados del centro, en cambio, puede ser necesario recurrir a transfers, minibuses, vehículos particulares o excursiones.

La mejor estrategia para muchos visitantes es combinar distintas alternativas: caminar por el centro, utilizar colectivos para los desplazamientos urbanos y reservar taxis, remises, Uber o Didi, o excursiones para los lugares más alejados.