Pruebas PISA 2025: casi el 80% de los estudiantes argentinos de 15 años no alcanza los conocimientos mínimos en Matemática

Los resultados de las evaluaciones PISA 2025 confirmaron la profundización del deterioro en los aprendizajes de los estudiantes secundarios en la Argentina. Según el informe “¿Cómo le fue a Argentina en PISA 2025?”, elaborado por el observatorio Argentinos por la Educación sobre datos oficiales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el país registró retrocesos en Matemática, Lectura y Ciencias en comparación con la edición de 2022.

En Matemática —área en la que el desempeño local muestra una caída sostenida desde 2009—, los alumnos argentinos de 15 años obtuvieron un promedio de 367 puntos, lo que significó un descenso del 2,9% en relación con los 378 puntos alcanzados en 2022. Dicha calificación situó a la Argentina en el puesto 75 sobre 91 países y economías evaluadas a nivel global, y en la octava colocación entre los 13 países participantes de América Latina.

El relevamiento detalló que el 76% de los 11.093 estudiantes evaluados en 412 escuelas del país no logró alcanzar el Nivel 2, considerado por la OCDE como el umbral mínimo de conocimientos para resolver operaciones básicas de la vida cotidiana.

La proporción de alumnos por debajo de esa línea fue del 27% en 2022 y del 36% en 2006, reflejando el retroceso gradual del sistema educativo. En la región, la escala de alumnos sin conocimientos mínimos en Matemática ubicó a la Argentina en peor situación que Chile (59%), Uruguay (57%), Brasil (72%), Colombia (71%), Costa Rica (70%), Perú (70%) y México (69%).

En Lectura, la puntuación promedio del país retrocedió a 389 puntos (frente a los 401 de 2022), posicionando al sistema educativo argentino en el lugar 62 de la nómina general y octavo en el ámbito regional.

El 59% de los evaluados no alcanzó los estándares básicos de comprensión lectora, cuatro puntos porcentuales más que en la edición previa. En Ciencias, materia sobre la cual se centró la edición 2025, el promedio nacional cayó 13 puntos —de 406 a 393—, ubicando al país en el puesto 71 global, con un 59% de los alumnos por debajo del nivel mínimo.

Martín Nistal, director del Observatorio de Argentinos por la Educación y coautor del informe, señaló que los datos ubican al país "nuevamente entre las últimas posiciones de los países participantes" y advirtió que los estudiantes "no pueden resolver, en gran medida, ejercicios adaptados para su edad como calcular proporciones de forma en situaciones literales y abstractas, regla de tres simple, ecuaciones sencillas, entre otros".

Por su parte, el director ejecutivo de la entidad, Víctor Volman, sostuvo que la tendencia exige encarar "una estrategia sostenida a lo largo de toda la trayectoria escolar" con foco prioritario en la enseñanza de la Matemática.