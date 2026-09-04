Hay fallas en la acreditación de saldo de la tarjeta SUBE

Los usuarios de la tarjeta SUBE pueden experimentar fallas o intermitencias al momento de acreditar saldo o realizar gestiones a través de las aplicaciones y canales digitales oficiales, debido a problemas imprevistos en las redes de conectividad del sistema, según informó la propia red del servicio oficialmente.

Desde el organismo aclararon que las dificultades responden a factores técnicos externos y que el servicio es monitoreado de forma constante para restablecer la normalidad en el menor tiempo posible.

Mientras persistan los inconvenientes para la acreditación de cargas, continúan operativos diversos medios de pago alternativos para abonar el pasaje en unidades de colectivos y en la red de subterráneos: