Condenaron a 16 años de prisión a un hombre por abuso sexual contra tres menores en Ushuaia

El Tribunal de Juicio en lo Criminal del Distrito Judicial Sur condenó este jueves a un hombre de 54 años a la pena de 16 años de prisión, tras hallarlo responsable del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado en perjuicio de tres menores de edad.

Durante la etapa de alegatos, la fiscalía representada por Daniel Curtale había solicitado la pena de 25 años de prisión. Por su parte, la Defensa Pública, a cargo de Carlos Alejandro José Fonrouge Kaufmann, planteó la prescripción de uno de los hechos y se abstuvo de formular un pedido específico de pena o de absolución.

En el desarrollo del debate oral, el acusado prestó declaración, admitió parcialmente la comisión de los actos atribuidos y pidió perdón.

Durante las audiencias se exhibieron las grabaciones de los testimonios de las víctimas brindados en Cámara Gesell y prestaron declaración tres peritos que intervinieron en la etapa de instrucción.

Los magistrados dispusieron la absolución del imputado en relación con uno de los hechos imputados, al declarar la prescripción de la acción penal.

Tras dar a conocer el veredicto, el tribunal confirmó que el condenado no quedó detenido debido a que el Ministerio Público Fiscal no formuló la solicitud de prisión preventiva.

El cuerpo de jueces integrado por Alejandro Pagano Zavalía, Rodolfo Bembihy Videla y Lucas Berber dará a conocer los fundamentos integrales de la sentencia el próximo 24 de septiembre a las 19:00.

Por el vínculo, la Justicia no dio a conocer la identidad del condenado.