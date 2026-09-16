Ataques rusos dejaron muertos y heridos en Ucrania y alcanzaron un tren de pasajeros

Una nueva serie de ataques rusos contra distintas regiones de Ucrania dejó muertos y heridos, además de daños en viviendas, vehículos e instalaciones civiles, según informaron las autoridades ucranianas.

En Sumy, los ataques con bombas aéreas guiadas provocaron la muerte de una persona y dejaron nueve heridos, entre ellos dos niños, de acuerdo con el reporte difundido por los servicios de emergencia. Varias viviendas particulares, dependencias y vehículos resultaron destruidos o dañados.

Los equipos de rescate debieron trabajar simultáneamente en diferentes puntos para asistir a los heridos, extinguir incendios y retirar escombros. También colaboraron con los habitantes afectados para recuperar pertenencias de las viviendas dañadas.

En Odesa, otro ataque ruso provocó la muerte de un hombre. Tres garajes y dos automóviles sufrieron daños, mientras que la onda expansiva rompió las ventanas de edificios cercanos. Psicólogos del Servicio Estatal de Emergencias asistieron a las personas afectadas en el lugar.

La capital ucraniana también fue alcanzada durante la jornada. En el distrito de Sviatoshynskyi, en Kiev, una persona resultó herida y un almacén se incendió tras el impacto de un dron. Las llamas se extendieron a construcciones cercanas, aunque los bomberos lograron controlar el fuego.

En la región de Mykolaiv, un dron ruso impactó contra un tren de pasajeros en el distrito de Bashtanka y provocó un incendio. Los pasajeros y el personal fueron evacuados antes del impacto y no se registraron heridos. La compañía ferroviaria ucraniana confirmó que el servicio afectado correspondía a la ruta Kiev-Mikolaiv y que 168 pasajeros fueron trasladados posteriormente en colectivos.

Los bomberos trabajaron para extinguir el fuego en una zona reducida mientras se mantenían las medidas de seguridad debido a la continuidad de los ataques con drones.

La jornada forma parte de una nueva escalada de ataques rusos contra infraestructura y transporte civil en distintas zonas de Ucrania. Este miércoles también se reportó un ataque contra un minibús de pasajeros en la región de Dnipropetrovsk que dejó cinco muertos y al menos siete heridos, según autoridades ucranianas.