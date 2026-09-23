Acercamiento con EE.UU. y reformas internas: el discurso de Delcy Rodríguez en las Naciones Unidas

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, pronunció su discurso ante la 81° Asamblea General de las Naciones Unidas, donde afirmó que el país atraviesa una etapa de "renacer" tras la captura de Nicolás Maduro y tras haber superado tensiones políticas internas.

Durante su alocución, Rodríguez remarcó la voluntad del gobierno venezolano de recomponer los vínculos con la comunidad internacional y valoró el acercamiento bilateral con la administración estadounidense. “Quiero en esta 81 Asamblea General de la ONU agradecer al presidente Donald Trump y a su gobierno por su disposición a retomar el camino de las relaciones diplomáticas y de cooperación con Venezuela”, expresó la mandataria, señalando que se avanza en una agenda enfocada en el sector energético, la seguridad y la lucha contra el crimen transnacional.

En el plano interno, Rodríguez hizo un llamado a superar la polarización y anunció la puesta en marcha de modificaciones en el esquema institucional del país sudamericano.

“Venezuela ha iniciado un proceso de transformación democrática para su renacer, un proceso ordenado, institucional y verificable para construir un país más libre para todos, más próspero y más reconciliado consigo mismo”, afirmó la jefa de Estado ante el pleno internacional.

Asimismo, agradeció la asistencia enviada por la ONU y diversos países durante la emergencia sísmica de junio, al tiempo que ratificó la intención de resolver las diferencias internas mediante el diálogo político sin injerencias externas.