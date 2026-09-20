Ucrania lanzó un masivo ataque con más de 1.000 drones contra Rusia en pleno cierre de las elecciones parlamentarias

Las fuerzas armadas de Ucrania llevaron a cabo una incursión aérea nocturna masiva sobre territorio ruso mediante el disparo de más de 1.000 drones y misiles, alcanzando la ciudad de Moscú de manera simultánea con la jornada de cierre de los comicios parlamentarios organizados por el Kremlin.

El alcalde de la capital rusa definió el episodio como el "mayor ataque con drones jamás realizado" contra la ciudad, informando impactos y daños materiales en una refinería de petróleo local y en una estructura residencial. Asimismo, el gobernador de la región metropolitana, Andrei Vorobyov, confirmó el fallecimiento de dos personas —un hombre de 74 años y una mujer de 44— y un saldo de veinte heridos a causa de los impactos.

Tras la operación, el presidente ucraniano Volodimir Zelenski atribuyó las acciones al despliegue de armamento estratégico de producción propia. “Se trata de miles de millones de dólares que sostienen la maquinaria de guerra”, sostuvo el mandatario, quien detalló el uso de misiles Flamingo y Pelican contra infraestructuras petroleras y logísticas con el objetivo de erosionar el sustento económico de las fuerzas rusas.

En paralelo, Ucrania reportó nuevos ataques por parte de las fuerzas de la Federación Rusa en su territorio. Durante la jornada del sábado, un dron ruso impactó contra un monasterio en la región de Jersón, provocando la muerte de un religioso y heridas a cuatro personas.

Por su parte, el jefe de la administración estatal regional de Kiev, Tymur Tkachenko, denunció un bombardeo ruso sobre la capital ucraniana el sábado por la noche que causó la muerte de una mujer y dos niños, confirmando posteriormente el deceso en el hospital de un tercer menor de edad a raíz de las heridas recibidas.