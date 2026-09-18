A semanas de las elecciones, Lula incrementó los montos de asistencia para los más pobres

Presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, firmó este jueves un decreto que establece un incremento del 15% en los montos de la prestación social Bolsa Familia, el principal programa de asistencia del Gobierno nacional.

A partir del próximo mes, el beneficio mínimo mensual por grupo familiar pasará de los 600 reales actuales (117 dólares) a 691 reales (134 dólares). Según especifica la normativa, el ajuste se fundamenta en la compensación de la inflación acumulada registrada desde marzo de 2023.

Respecto al alcance de la medida, el ministro de Finanzas, Dario Durigan, remarcó: “Bolsa Familia es fundamental para nuestra estrategia de atención a las familias más vulnerables, garantizando ingresos para que las personas salgan de la pobreza y no sufran inseguridad alimentaria”.

El anuncio se concreta en la recta final previa a la primera vuelta de los comicios presidenciales programados para octubre, en los que Lula da Silva competirá contra el senador Flávio Bolsonaro en un escenario que las encuestas anticipan con un margen estrecho entre ambos candidatos.