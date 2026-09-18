El Banco de Japón elevó la tasa de interés al 1,25%, su nivel más alto en 31 años

El banco central de Japón resolvió este viernes elevar su tasa de interés de referencia del 1,0% al 1,25%, alcanzando así la cifra más alta registrada por el país en las últimas tres décadas.

La decisión fue adoptada al término de una reunión de dos días del consejo de política monetaria y marca un avance en el objetivo de normalizar la economía nacional, luego de mantener durante décadas los tipos de interés cerca o por debajo de cero para contrarrestar el estancamiento y la deflación.

El incremento del tipo de interés a corto plazo generó una fuerte repercusión en los mercados mundiales. Al respecto, el gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda, explicó que la medida se tomó tras analizar diversos riesgos internacionales, como la guerra en Irán, las fluctuaciones monetarias y la creciente demanda vinculada a la inteligencia artificial.

Al evaluar el escenario financiero actual, el titular de la entidad dialogó con la prensa y afirmó: "La economía japonesa continúa recuperándose gradualmente".

Finalmente, el funcionario remarcó que los niveles de inflación actuales se encuentran muy próximos al objetivo del 2% estipulado por el organismo, lo que brindó el respaldo necesario para concretar la suba de la tasa referencial.