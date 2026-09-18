Sin oposición ni disidencia, el Gobierno de Vladimir Putin inició tres días de comicios para ratificar el control del Kremlin

Vladimir Putin hizo su voto de forma online para garantizar su seguridad en medio de la guerra iniciada a Ucrania | Foto: Kremlin

Rusia comenzó este viernes tres jornadas consecutivas de votación para las elecciones parlamentarias en un escenario donde el Kremlin se encargó de eliminar cualquier tipo de oposición real. La medida busca asegurar la hegemonía política del oficialismo y proyectar una imagen de apoyo unánime hacia las acciones del Gobierno.

Para evitar cualquier margen de riesgo político durante los comicios, el Ejecutivo ruso intensificó el control sobre el escenario electoral con el objetivo de neutralizar el surgimiento de voces disidentes antes y durante el proceso de votación.

En la antesala de la apertura de urnas, el presidente Vladimir Putin convocó a la ciudadanía a participar activamente y afirmó: "Vuestra elección y vuestra determinación demostrarán una vez más que millones de personas apoyan a nuestros combatientes, que somos un pueblo unido, ligado por valores compartidos, la memoria histórica y el amor a la patria". Según medios estatales, el mandatario emitió su sufragio de forma digital durante las primeras horas del viernes.

El diseño del esquema electoral prevé la continuidad del control absoluto de la Duma Estatal por parte de Rusia Unida, el partido del Kremlin. A la par, la representación secundaria quedará en manos de sectores caracterizados como "oposición sistémica", fuerzas menores que acompañan sin objeciones las iniciativas del Ejecutivo en la cámara baja.

Con una extensión hasta el domingo para incentivar la concurrencia de 111 millones de electores e incorporar el voto electrónico, el proceso renovará los 450 escaños del parlamento mediante listas partidarias y circunscripciones uninominales, en un marco estrictamente supervisado por el oficialismo.