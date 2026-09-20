Converse retiró una publicidad tras las críticas por imágenes asociadas al Ku Klux Klan

Converse retiró de sus redes sociales una publicidad protagonizada por la cantante surcoreana Karina, integrante del grupo de K-pop aespa, luego de que usuarios y críticos cuestionaran algunos elementos visuales de la campaña y los asociaran con imágenes históricas vinculadas al Ku Klux Klan (KKK) y los linchamientos raciales.

La imagen formaba parte de la campaña global de las zapatillas Chuck 70 X y mostraba a Karina con una falda blanca mientras sostenía un par de zapatillas Converse. La iluminación generaba sobre la prenda una figura triangular que algunos usuarios interpretaron como similar a la capucha blanca utilizada por el KKK.

A su vez, la posición de las zapatillas, sostenidas por sus cordones y ubicadas junto a la figura blanca, fue interpretada por críticos como una representación visual que evocaba los pies de una persona víctima de un linchamiento. Estas interpretaciones se multiplicaron en redes sociales y provocaron cuestionamientos sobre el proceso de aprobación de la campaña.

No se estableció que la campaña haya tenido como intención realizar una referencia al KKK o a los linchamientos. La polémica surgió a partir de la interpretación de los elementos de la imagen por parte de los usuarios, mientras que Converse no explicó públicamente cómo se diseñó ni cómo fue aprobada la pieza.

Ante la repercusión, Converse emitió un comunicado en el que pidió disculpas y reconoció que la imagen había generado una reacción comprensible.

“Lo lamentamos. Comprendemos por qué esta imagen resulta tan perturbadora y reconocemos nuestro error”, expresó la compañía, que confirmó que había retirado la publicidad de sus canales y que trabajaba para eliminarla de los demás espacios donde hubiera sido publicada.

La empresa, propiedad de Nike y con sede en Boston, no brindó mayores detalles sobre sus mecanismos internos de revisión y aprobación de campañas publicitarias cuando fue consultada sobre el episodio. Tampoco se conoció públicamente quiénes participaron de la aprobación de la imagen.