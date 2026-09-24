"Nosotros no creamos esta crisis, sin embargo estamos pagando un precio altísimo": Nepal reclamó justicia climática en la ONU

El primer ministro de Nepal, Balendra Shah, presentó la posición de su país respecto a la vulnerabilidad ambiental en la última sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, luego de masivo desprendimiento de un glaciar en el Himalaya, que desencadenó una gigantesca avalancha de hielo, rocas y barro dejando miles de muertos.

"Nepal causa menos del 0,1% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero. Nosotros no creamos esta crisis, sin embargo estamos pagando un precio altísimo por ella", declaró Shah ante el pleno multilateral.

El jefe de Gobierno detalló que la alteración en el ecosistema de alta montaña impacta de forma directa sobre la infraestructura física, los recursos hídricos y los asentamientos poblacionales del territorio. "Nuestros glaciares se retiran, nuestras pendientes montañosas se vuelven inestables, nuestros ríos son menos previsibles y cada gran catástrofe amenaza con echar por tierra años de desarrollo", advirtió el mandatario.

Durante la exposición, la autoridad nepalí señaló que la pérdida de infraestructura clave obliga a los países en desarrollo a recurrir al endeudamiento para solventar las reconstrucciones. "Para Nepal la catástrofe climática no es solo un evento humanitario, sino una emergencia de desarrollo. Destruye carreteras, puentes, escuelas, viviendas, granjas, sustentos, destruye infraestructura de energía limpia que necesitamos para nuestro futuro y obliga a un país pobre a tomar dinero prestado para reparar daños que no causó", sostuvo el funcionario.

Shah rechazó encuadrar la discusión en disputas ideológicas o de responsabilidad unilateral entre bloques geopolíticos, apelando a los tratados ya vigentes en el marco de la ONU. "Y no estamos aquí para echarle la culpa a ningún país o continente, no estamos aquí para hacer del cambio climático otro campo de batalla geopolítico. Estamos aquí para pedirles a todos que renueven su compromiso con la responsabilidad compartida y la solidaridad", manifestó Shah.

En ese sentido, el primer ministro instó a operativizar el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas previsto en los acuerdos internacionales sobre cambio climático. "Aquellos que históricamente han sido los que más han contribuido al problema y aquellos que tengan mayor capacidad de responder a él deben hacer más. La justicia climática no puede ser solo una frase bonita en un documento de las Naciones Unidas. El pueblo de nuestro país debe poder construir su futuro en lugar de estar constantemente reconstruyendo su pasado", agregó el mandatario.

Respecto al alcance regional del problema, Shah recordó que la cadena montañosa del Hindú Kush abastece de agua y recursos de subsistencia a casi 2.000 millones de personas en Asia. "El Himalaya no es algo periférico al planeta, es parte del sistema que da vida al planeta", remarcó durante la alocución.

Como medida concreta de mitigación, la representación nepalí propuso la creación de una estructura de cooperación transfronteriza junto a los países limítrofes de la región. "Por eso, como primer paso urgente, proponemos establecer un mecanismo de resiliencia climática para el Himalaya, encabezado por Nepal, India y China. A través de este mecanismo podemos compartir datos satelitales y conocimientos, supervisar los peligrosos lagos glaciares, fortalecer los sistemas de alerta temprana de manera conjunta y cuando suceda una catástrofe podemos coordinar la asistencia transfronteriza", concluyó el primer ministro.