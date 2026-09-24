China lanzó un nuevo grupo de satélites de teledetección

China lanzó con éxito este jueves 24 de septiembre de 2026 un nuevo grupo de satélites de teledetección pertenecientes a la serie Yaogan-40 04 desde el Centro de Lanzamiento de Satélites de Taiyuan, en la provincia septentrional de Shanxi.

Según informó la agencia china Xinhua, El despegue se efectuó a las 16:46 (hora de Beijing) mediante un cohete portador Gran Marcha-6 modificado, logrando posicionar a las unidades en sus órbitas prestablecidas para iniciar operaciones de monitoreo técnico e investigación espacial.

Los satélites puestos en órbita tendrán como función principal la realización de detecciones en el entorno electromagnético, además de la ejecución de pruebas técnicas relacionadas con la infraestructura aeroespacial del país asiático.

La operación representó la misión número 670 llevada a cabo por la familia de cohetes portadores Gran Marcha, consolidando el cronograma de lanzamientos del programa espacial chino previsto para el presente período.

Los satélites de teledetección son naves espaciales equipadas con sensores que recopilan información de la superficie terrestre midiendo la radiación reflejada y emitida, sin contacto directo. En este caso particular, las unidades puestas en órbita tendrán como función principal la realización de detecciones en el entorno electromagnético, además de la ejecución de pruebas técnicas relacionadas con la infraestructura aeroespacial.