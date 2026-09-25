Martín Perez y la Unión Europea consolidaron un nuevo plan ambiental para Río Grande

El intendente de Río Grande, Martín Pérez, encabezó este jueves el cierre del proyecto "Acción por la Biodiversidad" junto a representantes de la Delegación de la Unión Europea en Argentina, autoridades de ICLEI América del Sur, ICLEI Argentina y la Asociación Bahía Encerrada.

Durante el encuentro, el jefe comunal firmó el decreto que aprueba la actualización del Plan de Gestión de la Reserva Natural Urbana Laguna de los Patos, formalizando un proceso de planificación participativa iniciado en 2025 para la protección del ecosistema local.

"Compartimos los avances del Plan Estratégico Río Grande Sostenible y el trabajo que venimos realizando para proteger nuestros ecosistemas y acompañar el crecimiento de la ciudad", sostuvo Pérez durante la jornada.

El proyecto "Acción por la Biodiversidad", financiado por la Unión Europea y ejecutado por ICLEI Argentina en conjunto con la Asociación Bahía Encerrada, busca fortalecer las capacidades técnicas y comunitarias para la conservación de bosques y humedales en Río Grande, Tolhuin y Ushuaia con proyección al año 2027.

En el marco de este trabajo conjunto se desarrollaron seis modelos geoespaciales orientados a evaluar carbono verde y azul, calidad de hábitat, vulnerabilidad costera y rendimiento hídrico, herramientas tecnológicas que fueron incorporadas a la Infraestructura de Datos Espaciales de Tierra del Fuego.

La actualización normativa busca resguardar las vegas y manantiales que conforman la Reserva Natural Urbana Laguna de los Patos, un espacio que alberga especies de aves autóctonas y migratorias como patos, cauquenes comunes, coscorobas, agachonas chicas, pitotoy chico y ostreros australes.

El encuentro con la representación europea permitió mostrar, además, una línea de trabajo que combina cooperación internacional, participación de organizaciones ambientales, asistencia técnica y políticas municipales.

Martín Pérez agradeció especialmente a María Julia Reyna por el acompañamiento y “por el trabajo sostenido junto a Río Grande”.