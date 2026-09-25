Starbucks cerrará 250 tiendas en Norteamérica en una nueva ola de reestructuración

La cadena internacional Starbucks concretará el cierre de 250 tiendas en Norteamérica a finales de esta semana, en lo que representa la segunda gran ronda de clausuras bajo la conducción de Brian Niccol, presidente y director ejecutivo de la compañía desde 2024.

La decisión se suma al plan de reestructuración iniciado el año pasado, cuando en septiembre la empresa cerró 627 establecimientos distribuidos entre Norteamérica y Europa.

A través de una comunicación interna dirigida a los empleados, el director de operaciones de la compañía, Mike Grams, justificó la medida al señalar que los locales seleccionados registran rendimientos financieros insatisfactorios o presentan deficiencias para sostener los estándares operativos exigidos por la firma.

"Este progreso nos ha permitido tener una visión más clara del desempeño de cada cafetería. Si bien la mayoría se está beneficiando de este impulso general, algunas cafeterías siguen teniendo un rendimiento inferior al esperado a pesar del arduo trabajo y el compromiso de todos ustedes", expresó Grams en la carta.

La corporación no precisó la ubicación exacta de los locales afectados ni la proporción correspondiente de manera exclusiva a los Estados Unidos.

Por su parte, la agrupación Starbucks Workers United denunció que entre los 250 cierres previstos se encuentran 20 tiendas sindicalizadas, cifra que representa el 8% del total afectado.

La representación gremial abarca actualmente a 700 establecimientos propios en suelo estadounidense que votaron a favor de la sindicalización desde finales de 2021, en un contexto donde las partes aún no alcanzaron la firma de un convenio colectivo de trabajo.

Paralelamente a la clausura de sucursales, la empresa mantiene un proceso de modernización edilicia en la región. Según las estimaciones oficiales, Starbucks prevé completar la remodelación de 1500 locales para el 30 de septiembre, fecha que marca el cierre de su ejercicio fiscal.