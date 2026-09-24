La pobreza subió al 32,3% y la indigencia alcanzó el 7,5% en el primer semestre de 2026

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó los resultados correspondientes al primer semestre de 2026, con un aumento tanto de la pobreza como de la indigencia respecto del período anterior.

La pobreza alcanzó al 32,3% de las personas, mientras que la indigencia llegó al 7,5%. En el caso de los hogares, la pobreza alcanzó al 24,4%. En total, alrededor de 9,7 millones de personas quedaron por debajo de la línea de pobreza y 2,2 millones se ubicaron por debajo de la línea de indigencia.

La evolución estuvo marcada por una diferencia entre el crecimiento de los ingresos y el costo de las canastas utilizadas para medir ambos indicadores. El ingreso per cápita familiar promedio aumentó 11,5%, mientras que la Canasta Básica Alimentaria (CBA) se incrementó 21,4% y la Canasta Básica Total (CBT) subió 19,6%.

Como consecuencia de ese desfase, la pobreza aumentó 4,1 puntos porcentuales frente al semestre anterior, al pasar del 28,2% al 32,3%. La indigencia, en tanto, subió 1,2 puntos, desde el 6,3% hasta el 7,5%.

En términos de ingresos, un hogar pobre registró un ingreso promedio de $922.755, frente a los $1.440.395 que necesitó para superar la línea de pobreza. La diferencia promedio fue de $517.640.

La pobreza infantil llegó al 44,5%

Los menores de edad continúan registrando los niveles más elevados de pobreza. Entre los niños de 0 a 14 años, alcanzó al 44,5%, mientras que al considerar a la población menor de 18 años el indicador llegó al 45,2%.

Entre los jóvenes de 15 a 29 años, la pobreza fue del 36,9%. En el grupo de 30 a 64 años alcanzó al 28,8%, mientras que entre los mayores de 65 años se ubicó en el 14,8%.

El NEA tuvo el mayor nivel de pobreza y la Patagonia el menor

La situación también mostró diferencias importantes entre las regiones. El Noreste Argentino (NEA) registró el nivel más alto, con 41,5% de pobreza y 10,5% de indigencia.

Le siguieron Cuyo, con 36,7% de pobreza, y el Gran Buenos Aires, con 32,1%.

En la Patagonia, en tanto, la pobreza alcanzó al 28,4% de la población, el menor registro entre las regiones relevadas.

Dentro del área metropolitana también se observó una marcada diferencia. Los partidos del Conurbano bonaerense registraron un 36,9% de pobreza, frente al 11,1% de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).