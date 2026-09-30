Aplicarán vacunas antirrábicas gratuitas para perros y gatos en toda Tierra del Fuego

El Ministerio de Salud de Tierra del Fuego, a través de la Dirección de Salud Ambiental, puso en marcha una nueva edición de la Semana Provincial de Prevención de la Rabia, con el objetivo de reforzar la concientización sobre la patología y garantizar la aplicación de la dosis anual gratuita en caninos y felinos.

La propuesta se sostiene mediante una estrategia de articulación entre el área sanitaria provincial, las administraciones municipales y el sector veterinario privado. Durante la campaña, la cartera de Salud provee las dosis y la certificación correspondiente para su aplicación sin costo para los vecinos, una modalidad que se ejecuta de forma ininterrumpida desde el año 2023.

De acuerdo con las estadísticas de la Dirección de Salud Ambiental, entre los años 2020 y 2025 se aplicaron un total de 26.352 vacunas antirrábicas en el territorio provincial, alcanzando a 21.299 caninos y 5.053 felinos.

En el desglose por municipios, la distribución de los registros indica que se inmunizaron 10.093 animales en la ciudad de Ushuaia, 8.876 en Río Grande y 2.973 en la localidad de Tolhuin. A su vez, el programa inoculó a 4.410 caninos radicados en establecimientos del sector rural.

Vacunas antirrábicas gratuitas

En Ushuaia, la atención se concentra en la Dirección de Zoonosis Municipal y en las veterinarias CiVet, Fabbro, Pethouse, Integral Fueguina, E.V.A., Medivet, Dra. Victoria Rubio - Servicios Veterinarios, Bauca y Ladran Laika.

En Río Grande, los insumos fueron distribuidos en el área de Servicios Veterinarios (Zoonosis) del Municipio y en los locales Hocicos, Medical Veterinary Center, Dra. Silvia Spada - Servicios Veterinarios, Dra. Akrich Victoria - Servicios Veterinarios, Veterinaria Río Grande y Agroveterinaria Shenu.

En Tolhuin, la cobertura se realiza de manera centralizada a través de la Dirección de Salud Pública Veterinaria (Zoonosis) de la municipalidad.

Las autoridades de la Dirección de Salud Ambiental recomendaron a los propietarios de mascotas comunicarse previamente con las veterinarias o centros municipales asignados para verificar la disponibilidad de turnos, el stock de dosis y la modalidad de atención.