Walter Vuoto exigió a Mirgor retrotraer 130 despidos y abrir una mesa de diálogo con la UOM

Intendente de Ushuaia Walter Vuoto | Foto: Archivo

El intendente de Ushuaia, Walter Vuoto, volvió a reclamar de manera pública e institucional a las autoridades de la firma Mirgor la inmediata reincorporación de los trabajadores desvinculados y la apertura formal de una mesa de negociación junto a la directiva de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM).

El posicionamiento del mandatario capitalino se produjo luego de que la compañía comunicara este miércoles aproximadamente 130 nuevas desvinculaciones en su planta operativa de la ciudad de Río Grande, a pocos días de haber concluido la instancia de conciliación obligatoria dispuesta por la autoridad de aplicación.

A través de sus canales oficiales y mediante una carta abierta, Vuoto recordó que hace un mes había solicitado a la conducción de la empresa retrotraer las medidas iniciales y encauzar el conflicto por la vía del diálogo. En ese marco, calificó como inaceptable que operarios con varios años de antigüedad se presentaran a sus puestos de trabajo y encontraran sus tarjetas de acceso bloqueadas en los molinetes de ingreso.

Respecto al panorama macroeconómico, el jefe urbano sostuvo que si bien las medidas del Gobierno nacional vinculadas a la apertura de importaciones y la quita de aranceles impactan de manera directa sobre el esquema industrial amparado por el subrégimen de la Ley 19.640, la responsabilidad operativa de ejecutar cesantías recae de forma exclusiva en la conducción corporativa.

Asimismo, el intendente observó con especial preocupación la desvinculación de delegados y representantes gremiales, al tiempo que instó a la firma a regularizar los compromisos salariales y laborales pendientes con el personal afectado.

“Todavía están a tiempo de revertir estos despidos, pagar lo que deben y sentarse con la UOM. Ushuaia no mira para el costado. Esta no es una pelea de otra ciudad, es de toda Tierra del Fuego. Esta provincia no se construyó con telegramas, se construyó con trabajo”, afirmó Vuoto.