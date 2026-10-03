Irán asegura que las fuerzas de EE. UU. retrocedieron más de 500 kilómetros en el Golfo Pérsico por temor a sus misiles

En el marco de la escalada de tensiones en Oriente Medio y el monitoreo constante sobre las rutas marítimas del comercio petrolero global, el subcomandante del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), general de división Mostafa Izadi, sostuvo que las fuerzas militares de Estados Unidos se han visto obligadas a replegar sus posiciones navales a más de 500 kilómetros de las costas del Golfo Pérsico y el Mar de Omán.

Según declaraciones recogidas por la agencia de noticias iraní Tasnim News Agency , el alto mando militar argumentó que la distancia de las unidades navales estadounidenses con respecto al territorio iraní podría incrementarse en el corto plazo debido a la situación estratégica actual de Washington.

Izadi afirmó que los países de la región han comenzado a percibir que la presencia de unidades militares extranjeras resulta perjudicial para la estabilidad zonal.

En ese sentido, remarcó que las Fuerzas Armadas iraníes han incrementado su estado de alerta y capacidad de respuesta táctica frente a eventuales hipótesis de conflicto. “Dada la situación actual de Estados Unidos, esta distancia podría aumentar aún más”, añadió.

En sus declaraciones a la agencia, el general Izadi subrayó el posicionamiento táctico del denominado "Frente de Resistencia", asegurando que actualmente mantiene bajo su órbita de influencia dos puntos neurálgicos para el comercio energético mundial: el estrecho de Ormuz y el estrecho de Bab el-Mandeb.

Las afirmaciones de la cúpula de la Guardia Revolucionaria se dan en un escenario de alta vigilancia sobre los movimientos de la Quinta Flota de los Estados Unidos y la navegación comercial en los pasos marítimos del Medio Oriente.