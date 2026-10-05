Encuesta: Milei y Kicillof mejoran, pero ninguno supera el 30% de voto seguro rumbo a 2027

El escenario político argentino comienza a tomar forma de cara a las elecciones presidenciales de 2027, aunque todavía lejos de mostrar un liderazgo consolidado. Una nueva medición del Monitor de Opinión Pública (MOP) de Zentrix Consultora muestra una recuperación de algunos indicadores de Javier Milei y Axel Kicillof, pero ninguno de los dos alcanza el 30% de voto seguro.

El presidente Javier Milei registra 28,3% de voto seguro, frente al 26,5% que había obtenido en agosto. Axel Kicillof, en tanto, alcanza 27,1%, después del 25,9% de la medición anterior.

La diferencia aparece cuando se observa el electorado que todavía podría inclinarse por cada dirigente. Milei suma un 9% de personas que “podrían votarlo”, con lo que alcanza un techo potencial del 37,3%. Kicillof, por su parte, reúne un 20,7% de voto probable y lleva su potencial electoral al 47,8%.

El dato también muestra una diferencia en la solidez de cada base. El rechazo hacia Milei continúa siendo elevado: 59,3% afirma que nunca lo votaría. En el caso de Kicillof, esa proporción alcanza el 50,4%.

Milei recupera aprobación, pero mantiene un rechazo mayoritario

La aprobación de la gestión de Milei subió al 35,2% en septiembre, desde el 32,2% de agosto y el 31,4% de julio. Sin embargo, la desaprobación también aumentó y llegó al 56,8%.

La imagen personal del Presidente quedó en 34,9% positiva y 58,5% negativa, por lo que la recuperación de septiembre no modificó el predominio de la valoración negativa.

El respaldo a Milei mantiene además una fuerte segmentación social. La aprobación alcanza el 58,8% en los sectores de mayores ingresos y cae al 19,8% en la clase baja. Entre los jóvenes de 18 a 39 años registra su mayor nivel de aprobación, con 42,5%.

Kicillof crece y aparece con mayor margen electoral

Kicillof también mejoró sus indicadores. El gobernador bonaerense alcanzó un 38,2% de imagen positiva, dos puntos por encima de agosto, aunque su imagen negativa continúa siendo mayoritaria, con 53,6%.

Su apoyo presenta una distribución prácticamente inversa a la de Milei: llega al 49,3% en la clase baja, al 45,1% entre las mujeres y al 40% entre los mayores de 60 años. En la clase alta, en cambio, su imagen positiva cae al 17,4%.

La principal diferencia entre ambos dirigentes aparece, entonces, en el margen disponible para crecer. Mientras Milei tiene un voto seguro más consolidado pero un techo potencial menor, Kicillof parte de un piso similar y cuenta con una proporción considerablemente mayor de electores que todavía podrían acompañarlo.

Una sociedad atravesada por el malestar económico

El escenario electoral se desarrolla en un contexto de fuerte preocupación económica. El 57,4% de los encuestados se declara pesimista sobre el futuro del país, mientras que el 34,3% mantiene una mirada optimista.

La situación económica general recibe una evaluación negativa del 61,5%, por encima de la percepción sobre la situación personal, que alcanza al 39,3%.

Los ingresos y salarios aparecen como la principal preocupación, con 50,1%, seguidos por la incertidumbre económica, con 49,8%, el desempleo, con 40,9%, y la corrupción, con 39,6%.

A la vez, el 81,8% considera que sus ingresos no logran ganarle al ritmo de la inflación y el 67,1% sostiene que la inflación informada por el INDEC no refleja lo que percibe en su vida cotidiana.

Con este escenario, la encuesta muestra que el tablero hacia 2027 todavía no tiene un candidato capaz de superar claramente el tercio del electorado. Milei y Kicillof aparecen con pisos de voto similares, pero con estructuras diferentes: el Presidente conserva un núcleo más firme, mientras el gobernador bonaerense dispone de un mayor volumen de voto potencial. La disputa por ese electorado todavía no definido será uno de los factores centrales del escenario electoral.