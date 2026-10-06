Rusia se defiende una masiva oleada de drones mientras Ucrania advierte sobre un inminente ataque aéreo a gran escala

Las defensas antiaéreas interceptaron cerca de novecientos artefactos no tripulados durante un despliegue nocturno en múltiples regiones de Moscú.  Kiev alertó sobre una respuesta militar inminente con despliegue de misiles y drones por parte del mando ruso.
Mundo06/10/2026
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Una estación de bombeo de petróleo en la región de Moscú está en llamas tras un ataque con drones.

Al menos novecientos drones ucranianos cayeron durante la madrugada en distintas regiones de Rusia, la península de Crimea y el mar de Azov, en una de las mayores ofensivas aéreas registradas.

El impacto de los proyectiles de largo alcance provocó un voraz incendio en un depósito de combustible en la región de Moscú y dejó un saldo de dos personas muertas.

Los ataques con drones y misiles alcanzaron objetivos estratégicos a miles de kilómetros de la frontera, en zonas tan distantes como los Urales y Siberia.

En paralelo, las autoridades de Kiev confirmaron la detección de movimientos de tropas y preparativos para una respuesta militar aérea de gran escala en las próximas horas.

"Hoy hemos recibido información actualizada sobre los preparativos de Rusia para un ataque masivo y estamos preparando contramedidas", declaró el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski.

El mandatario remarcó que las tareas prioritarias de defensa ya se encuentran en marcha y con plazos definidos para proteger los centros urbanos.

Desde el gobierno ucraniano señalaron además que la escasez de munición para los sistemas de defensa aérea Patriot deja a las ciudades en una situación de alta vulnerabilidad.

"Estimamos que Rusia mantiene en reserva seiscientos misiles balísticos y puede producir hasta ciento cuarenta al mes", afirmó el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andrii Sybiha.

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