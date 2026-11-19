Ursula von der Leyen y el presidente Volodímir Zelenski | Foto: Archivo

La Comisión Europea presentó una ambiciosa propuesta para otorgar un nuevo paquete de 45.000 millones de euros a Ucrania, destinado a sostener al país de cara al año 2027 y a fortalecer su posición en las mesas de negociación de paz, según dio a conocer la agencia ANSA.

La iniciativa será el eje central de la cumbre extraordinaria de líderes de la Unión Europea que se celebrará los días 26 y 27 de noviembre en Bruselas, donde la gran batalla política será lograr la unanimidad entre los 27 Estados miembros.

De los nuevos fondos propuestos, 25.000 millones de euros estarán destinados específicamente a ayuda militar, mientras que los 20.000 millones restantes se volcarán a cubrir las necesidades financieras y presupuestarias de Kiev. Esta cifra se suma a los 90.000 millones de euros ya aprobados previamente, de los cuales hasta el momento solo se han desembolsado 26.000 millones. Los cálculos del bloque estiman que la financiación adicional total necesaria asciende a 70.000 millones, por lo que los 25.000 millones restantes deberán ser cubiertos por aliados externos.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, defendió la medida y aseguró que "esta es la mejor manera de dar a Ucrania una posición sólida en la mesa de negociación". El plan financiero contempla una condición clave: el préstamo solo se reembolsará cuando Rusia pague las reparaciones por los daños causados en territorio ucraniano. Además, Bruselas busca utilizar los ingresos generados por los activos rusos congelados para amortizar estos nuevos préstamos y aliviar la carga fiscal de los europeos.

A pesar del optimismo manifestado por Von der Leyen, quien afirmó que "Europa permanece unida", el verdadero desafío reside en la unanimidad requerida para ajustar las garantías presupuestarias de la UE. El bloque ya arrastra divisiones profundas, ya que Hungría, Eslovaquia y la República Checa quedaron excluidas del préstamo anterior, y Bulgaria también figura ahora entre los gobiernos reticentes a continuar financiando la guerra.

Para sortear el veto de estos países, la propuesta establece por ley una división en dos capítulos separados: uno civil y otro militar. Este mecanismo permitirá que las naciones que se oponen al envío de armas puedan intervenir exclusivamente para apoyar el presupuesto civil de Ucrania, sin comprometerse con la ayuda bélica. El canciller alemán, Friedrich Merz, respaldó la necesidad de alcanzar una solución conjunta en el seno de la UE.