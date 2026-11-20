El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, inscribió su candidatura ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para competir en las elecciones presidenciales del 28 de febrero de 2027, en las que buscará un tercer mandato consecutivo al frente del Ejecutivo.

El mandatario presentó la documentación el jueves 19 de noviembre, acompañado por el vicepresidente Félix Ulloa, quien también aspira a continuar en el cargo. La inscripción se realizó en el último día habilitado para la presentación de candidaturas, de acuerdo con el calendario electoral.

Tras formalizar el trámite, Bukele convocó a sus seguidores a participar masivamente en los próximos comicios y pidió que el resultado electoral permita consolidar el rumbo de su gestión.

"Necesitamos salir a votar", expresó el mandatario, quien también solicitó a sus simpatizantes transmitir el llamado a familiares y amigos para acudir a las urnas el próximo 28 de febrero.

Durante su discurso frente al Tribunal Supremo Electoral, Bukele defendió los resultados de su administración, especialmente en materia de seguridad, y sostuvo que El Salvador experimentó una transformación frente a la violencia que durante años afectó al país.

El mandatario afirmó que su Gobierno necesita otros seis años para continuar con las políticas impulsadas desde su llegada a la Presidencia en 2019. También respondió a cuestionamientos de organismos internacionales sobre las condiciones democráticas del país y aseguró que las distintas fuerzas políticas tienen posibilidades de participar en las elecciones.

Bukele sostuvo que el proceso electoral será democrático y transparente, y pidió a los organismos internacionales respetar la decisión que los ciudadanos expresen en las urnas.

Los salvadoreños acudirán a las urnas el 28 de febrero de 2027 para elegir presidente, diputados de la Asamblea Legislativa y representantes de los concejos municipales, en un proceso electoral que se desarrollará bajo las nuevas reglas constitucionales.

Bukele buscará continuar al frente del Gobierno con el respaldo de Nuevas Ideas, el partido que fundó y que actualmente mantiene una amplia presencia en las instituciones políticas del país.