El presidente de China, Xi Jinping, recibió personalmente este miércoles a su par estadounidense, Donald Trump, en el aeropuerto internacional de Shenzhen, en un gesto diplomático poco habitual que anticipa la relevancia de las reuniones previstas durante la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

Ambos mandatarios se saludaron con un breve abrazo e intercambiaron algunas palabras antes de dirigirse a sus respectivas caravanas oficiales. La recepción representó una devolución del gesto que Trump había tenido con Xi durante su visita a Estados Unidos en septiembre, cuando lo recibió en la Base Conjunta Andrews.

Según informó la agencia AFP, fue la primera vez que Xi acudió personalmente a recibir a un mandatario extranjero en un aeropuerto desde que asumió la presidencia de China. La ceremonia incluyó una alfombra roja y una recepción oficial.

La llegada de Trump se produjo pocas horas después de que Xi y el presidente ruso, Vladímir Putin, pronunciaran discursos en el marco del encuentro del APEC, con fuertes posicionamientos sobre el comercio internacional y las sanciones occidentales.

Xi defendió el libre comercio y Putin cuestionó las sanciones

En su intervención, Xi Jinping llamó a las economías de la región a respaldar un sistema de comercio libre y abierto, y manifestó su rechazo al proteccionismo y al unilateralismo. El mensaje se produjo en un contexto de tensiones comerciales con Washington, marcado por las restricciones estadounidenses a China y las disputas por el acceso a tecnologías avanzadas.

El mandatario chino buscó presentar a su país como un socio estable para el comercio y la cooperación internacional, en contraste con las políticas arancelarias impulsadas por la administración Trump.

Por su parte, Putin cuestionó las sanciones económicas impuestas por los países occidentales a Rusia a raíz de la guerra en Ucrania. El presidente ruso sostuvo que esas medidas no lograron frenar el desarrollo de su país y defendió una mayor cooperación con las economías de Asia-Pacífico.

Trump, Xi y Putin tienen previsto mantener este jueves su primer encuentro trilateral formal, al margen de las actividades del APEC. La agenda podría incluir la guerra en Ucrania, el conflicto en Irán, las relaciones comerciales, la inteligencia artificial y la seguridad nuclear.

La reunión genera expectativas por la posibilidad de que las tres principales potencias involucradas aborden cuestiones centrales del escenario internacional, en particular los conflictos armados y las tensiones geopolíticas.