Río Grande cuenta desde ahora con su primera Estación de Residuos Clasificados. El espacio, denominado Ecopunto Isla Verde, fue inaugurado por el intendente Martín Perez y es una iniciativa de la empresa Plásticos de la Isla Grande S.A. (PIGSA), con el acompañamiento del Municipio.

La nueva estación está ubicada en la intersección de Presidente Ortiz y Padre Forgacs y ya se encuentra abierta. Allí, los vecinos podrán acercar gratuitamente materiales reciclables previamente separados para que sean acondicionados y reincorporados a distintos circuitos productivos.

El establecimiento cuenta con equipamiento tecnológico para recibir papel, cartón, envases Tetra Pak, plásticos PET y polietileno, pallets de madera y envases de vidrio. También ofrece servicios de recepción y gestión de materiales reciclables para instituciones, comercios e industrias.

Durante la inauguración, Perez destacó la recuperación del predio industrial, que había sido afectado por un incendio en 2018. El jefe comunal valoró la decisión de PIGSA de reconstruir las instalaciones y convertirlas en un nuevo espacio productivo.

“Acá había ruinas y parecía que no había futuro. Sin embargo, Daniel, junto a su familia y todo su equipo de trabajo, tuvo la visión de pensar en cómo salir adelante, cómo generar trabajo y cómo aprovechar este lugar. Hoy es una realidad”, expresó.

El Intendente también destacó la articulación entre el sector público y privado y sostuvo que el proyecto representa una oportunidad para generar empleo y promover nuevas prácticas ambientales en la ciudad.

Por su parte, el presidente de PIGSA, Daniel Polonski, señaló que la recuperación del predio también representa una forma de darle una segunda vida a las instalaciones, en línea con el objetivo de reutilizar los materiales que habitualmente son descartados.

La iniciativa se enmarca en el Plan Estratégico Río Grande Sostenible, impulsado desde 2022 junto a la Fundación YPF. Además de la recepción de residuos, contempla actividades de educación ambiental y futuras acciones de recolección diferenciada en distintos barrios.

Horarios y materiales que recibe el Ecopunto Isla Verde

El nuevo espacio funciona con acceso gratuito para los vecinos, que deberán llevar los materiales previamente separados.

Ubicación: Presidente Ortiz y Padre Forgacs.

Lunes a viernes: de 8 a 16 horas.

Sábados: de 9 a 13 horas.

Materiales recibidos: papel, cartón, envases Tetra Pak, plásticos PET y polietileno, pallets de madera y envases de vidrio.

La estación también contará con propuestas de información y educación ambiental destinadas a vecinos e instituciones educativas. El objetivo es reducir la cantidad de residuos que terminan enterrados o deben trasladarse fuera de la provincia, y promover su recuperación como recursos con valor agregado.