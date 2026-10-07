Estados Unidos instala en Argentina una unidad regional contra el narcotráfico

Estados Unidos creó en la Argentina una unidad regional de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL), dependiente del Departamento de Estado, y aprobó un fondo de US$13,35 millones para fortalecer la cooperación contra el narcotráfico y el crimen organizado.

El anuncio fue realizado por el Ministerio de Seguridad Nacional argentino, que destacó que la nueva estructura tendrá base en el país y permitirá ampliar los proyectos conjuntos entre ambos gobiernos.

Del total de los fondos aprobados, US$7,5 millones estarán destinados específicamente a proyectos de cooperación en la Argentina, mientras que otros US$5,85 millones financiarán iniciativas para el conjunto de la región, en las que también participará el país.

Según informó el Gobierno, la decisión implica multiplicar por diez los recursos de cooperación existentes y permitirá avanzar en proyectos conjuntos, adquisición de equipamiento y fortalecimiento de las capacidades operativas frente a organizaciones criminales transnacionales.

Qué hará la unidad regional

La INL es una oficina del Departamento de Estado estadounidense especializada en narcóticos y aplicación de la ley. Su trabajo de cooperación con la Argentina contempla herramientas vinculadas con el intercambio de información, inteligencia criminal, capacitación, asistencia técnica e interdicción del narcotráfico.

Desde el Ministerio de Seguridad Nacional señalaron que la cooperación entre ambos países permitió fortalecer operaciones contra organizaciones vinculadas al tráfico de drogas y avanzar en la desarticulación de rutas utilizadas por esas estructuras.

La ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, presentó el acuerdo como un nuevo paso en la relación entre ambos países en materia de seguridad. “Argentina es un país confiable y nuestros aliados lo saben. Con los Estados Unidos somos socios estratégicos en seguridad”, sostuvo la funcionaria, quien señaló que la nueva unidad contará con recursos para equipamiento, capacitación y proyectos de seguridad.

La funcionaria también afirmó que la nueva estructura permitirá multiplicar por diez la inversión en cooperación y destacó la necesidad de profundizar el trabajo conjunto frente a organizaciones criminales que operan más allá de las fronteras.