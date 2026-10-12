Feriado 12 de Octubre: Hubo más movimiento turístico que 2025, pero cayó el impacto económico

El fin de semana largo por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural movilizó a 1.490.400 turistas en todo el país y generó un impacto económico directo de $313.610 millones, de acuerdo con el relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

La cantidad de viajeros aumentó un 3,5% respecto del mismo feriado de 2025. Sin embargo, el movimiento económico total registró una caída real del 2,2%, una diferencia que se explica principalmente por la reducción de la duración de los viajes.

La estadía promedio pasó de dos días en 2025 a 1,8 días este año, lo que representó una baja interanual del 10%. En paralelo, el gasto promedio diario por turista alcanzó los $116.900, con un incremento real del 5% frente al año anterior, descontada la inflación.

El transporte aéreo tuvo un movimiento destacado durante el feriado. Aerolíneas Argentinas registró 160.532 reservas para viajar entre el 9 y el 12 de octubre, un 16% más que en el mismo período del año anterior para los vuelos de cabotaje. La ocupación de esas rutas alcanzó el 88%.

Entre los destinos más elegidos figuraron Bariloche, Córdoba, Mendoza, Puerto Iguazú y Ushuaia, que volvió a integrar la lista de lugares con mayor demanda de pasajeros aéreos.

Los eventos impulsaron el movimiento turístico

Según el informe de la CAME, las fiestas populares, los festivales musicales, las ferias gastronómicas y las competencias deportivas contribuyeron a atraer visitantes y dinamizar las economías regionales.

Entre las propuestas destacadas estuvieron la Fiesta Nacional de la Cerveza, en Villa General Belgrano; Bariloche a la Carta, en Río Negro; el Harlem Festival, en Santa Fe; y la Fiesta Nacional del Caballo, en Tucumán.

El comportamiento turístico también estuvo marcado por los viajes de cercanía, las reservas de último momento y las escapadas breves. El clima inestable en distintas regiones del país condicionó algunas actividades al aire libre, aunque su impacto varió según el destino.

Los resultados fueron desiguales entre localidades. Mientras algunos puntos de Tucumán, Córdoba, Catamarca y Santa Fe registraron un buen desempeño, en la Patagonia se destacaron Bariloche y Puerto Madryn, con niveles de ocupación cercanos al 80%, según el relevamiento.

En los ocho fines de semana largos registrados durante 2026, viajaron 12.939.094 turistas por la Argentina. La estadía promedio fue de 2,37 días y el gasto diario promedio alcanzó los $111.282.

De acuerdo con las cifras difundidas por la CAME, el impacto económico acumulado de esos períodos llegó a los $3,4 billones, en un escenario en el que el turismo mantuvo un nivel importante de movimiento, aunque con estadías más cortas y diferencias entre los destinos.