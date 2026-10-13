Ajuste tarifario: el Gobierno oficializó el recorte a la Zona Fría y unos 1,6 millones de hogares afrontarán fuertes subas en el gas

El Gobierno nacional promulgó la Ley 27.828 y el Decreto 1161/2026, una reforma promovida por la bancada oficialista en alianza con el PRO y la Unión Cívica Radical que asesta un severo golpe a la economía de las familias.

La normativa elimina de manera drástica el beneficio automático del Régimen de Zona Fría para una masa de aproximadamente 1,6 millones de usuarios residenciales, provocando que el costo pleno del servicio impacte de lleno en los presupuestos de la clase media y los sectores populares.

La quita del subsidio generalizado desmantela el esquema de protección tarifaria ampliado en 2021 y genera un impacto socioeconómico directo en centros urbanos clave del país.

En municipios de la provincia de Buenos Aires golpeados por el clima, así como en extensas zonas de Córdoba, Santa Fe y Mendoza, la pérdida de la bonificación se traduce de inmediato en un salto en el valor final de las facturas.

En ciudades como Bahía Blanca, las proyecciones técnicas de consumo muestran que una boleta promedio por un volumen residencial ordinario de 118 metros cúbicos mensuales trepará de 19.945 a 39.890 pesos al perder el descuento.

En Mar del Plata, donde las facturas ya arrastraban incrementos de hasta el triple frente a períodos anteriores, la remoción de la bonificación agrava la asfixia sobre el ingreso disponible de los vecinos en las épocas de mayor demanda térmica.

La normativa blinda únicamente la cobertura original para la Patagonia, la Puna y el departamento mendocino de Malargüe, mientras impone un estricto filtro burocrático para el resto de las jurisdicciones golpeadas.

Para no pagar la tarifa plena, los usuarios deberán inscribirse individualmente en el Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) y acreditar que la suma de los ingresos netos del grupo familiar no supera el equivalente a tres Canastas Básicas Totales (CBT) del INDEC para un "Hogar 2".

A ello se suma la exigencia de poseer Certificado de Vivienda Familiar (ReNaBaP), contar con Pensión Vitalicia a Veteranos de Guerra de Malvinas o presentar un Certificado Único de Discapacidad (CUD) condicionado a la evaluación de necesidad económica por parte del Ministerio de Economía.

El trasfondo de la Ley 27.828 expone la decisión del Poder Ejecutivo de utilizar el valor de las tarifas públicas como variable central del ordenamiento de las cuentas fiscales, transfiriendo la carga del costo del gas directamente a la demanda.

Con el agregado de que el beneficio focalizado solo cubrirá los "consumos base" prefijados por la autoridad regulatoria —dejando cualquier exceso de consumo a precio de mercado—, la medida contrae la capacidad de consumo de las familias y profundiza la presión sobre el costo de vida en un contexto de acentuada pérdida de poder adquisitivo.

La ley estará vigente hasta 2031

La Ley 27.828 mantiene el régimen de Zona Fría hasta el 31 de diciembre de 2031, pero modifica su alcance y los criterios para acceder a las bonificaciones adicionales. El Gobierno justificó la reforma en la necesidad de revisar el funcionamiento y el financiamiento del sistema.

La norma entró en vigencia con su publicación en el Boletín Oficial del 13 de octubre de 2026. Su aplicación para los usuarios alcanzados por el nuevo esquema dependerá de los procedimientos que establezca la autoridad competente.