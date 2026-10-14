Colapso sanitario en el Congo: el miedo al ébola y el recorte de ayuda internacional disparan un 70% las muertes maternas

El temor al contagio de ébola está provocando que miles de mujeres y niños dejen de acudir a los centros de salud en el este de la República Democrática del Congo. La situación generó un incremento vertiginoso de la mortalidad materna y un alarmante desplome en las tasas de vacunación infantil que amenaza con colapsar el sistema de atención primaria durante los próximos años.

Según denunciaron agencias de ayuda y profesionales de la salud en la ciudad de Butembo, la desinformación y el pánico infundado al contacto con la enfermedad llevan a las mujeres embarazadas a renunciar a los controles prenatales indispensables. Como consecuencia, la mayoría opta por dar a luz en sus domicilios particulares, registrándose una alta tasa de letalidad ante la aparición de complicaciones obstétricas.

A la crisis provocada por el miedo se suma el severo impacto económico de los drásticos recortes en la ayuda financiera internacional, que derivaron en un desabastecimiento crítico de medicamentos e insumos médicos esenciales para salvar vidas en la región.

Las estadísticas del sistema de Naciones Unidas en la provincia de Ituri reflejan la gravedad del escenario: la mortalidad materna se disparó casi un 70 % entre mayo y julio en comparación con el mismo período del año anterior. La cifra constituye un indicador crítico de las secuelas indirectas que deja el actual brote de ébola, catalogado como el más grave registrado en la historia del país.

El impacto sobre la infraestructura hospitalaria es evidente en centros como la sala de maternidad de Masiki, en Butembo, donde la asistencia para partos cayó drásticamente desde que se declaró el brote en mayo. En las instalaciones, hileras de camas vacías reflejan el ausentismo de las pacientes, mientras los equipos médicos advierten que la interrupción de los esquemas de vacunación y de atención primaria dejará secuelas estructurales en la salud pública congoleña.