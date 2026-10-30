Este sábado se realizará una jornada de vacunación antirrábica y adopción de mascotas en Río Grande
Río Grande realizará este sábado 31 de octubre una nueva jornada de vacunación antirrábica y adopción responsable de mascotas en las instalaciones de Servicios Veterinarios, ubicadas en 25 de Mayo 2937, de 10 a 14 horas.
La vacunación está destinada a perros y gatos a partir de los 3 meses de edad, y desde el área de Zoonosis municipal recordaron que la dosis debe aplicarse una vez por año durante toda la vida del animal. Para acceder al servicio, los perros deben llegar con collar y correa, mientras que los gatos tienen que ser trasladados en canil o bolso transportador.
El Municipio pidió no concurrir con perros que presenten decaimiento, secreción nasal u ocular, tos, vómitos, diarrea o signos neurológicos, y en esos casos recomendó consultar al veterinario de cabecera.
En paralelo, la jornada incluirá una instancia de adopción responsable para animales que buscan un hogar definitivo. Quienes quieran adoptar deberán ser mayores de edad, presentarse con DNI y asumir el compromiso de brindarles cuidados, atención y un entorno adecuado para su bienestar.