Cada vez más personas quedan en la calle en Ushuaia y el Municipio abrió los centros comunitarios

Foto: Archivo

La secretaria de la Mujer y Desarrollo Humano de la Municipalidad de Ushuaia, Verónica Maestro, advirtió sobre el agravamiento de la situación social en la ciudad y atribuyó el fenómeno a las políticas económicas nacionales, que según su diagnóstico profundizan la pérdida de empleo y el deterioro de los ingresos.

En diálogo con Radio Provincia, la funcionaria señaló que cada vez más personas no pueden afrontar un alquiler y quedan sin un lugar donde dormir. "Son situaciones excepcionales que nunca vimos en nuestra ciudad. No vemos un escenario donde esto vaya a mejorar, por lo que hay que contener a estos vecinos", dijo.

La funcionaria explicó que el albergue municipal de Andorra se encuentra ocupado en su totalidad, alojando a familias, mujeres, hombres, niños y personas de distintas diversidades que atraviesan situaciones de extrema vulnerabilidad.

Maestro señaló que el deterioro de las condiciones económicas también afecta a personas que tienen trabajo, pero que no llegan a cubrir los gastos básicos. "Hoy hay personas con trabajo remunerado que no llegan a fin de mes ni pueden pagar servicios básicos, medicamentos o alquileres tras la desregulación", sostuvo, y advirtió que la pérdida de empleo profundiza las situaciones de vulnerabilidad.

Frente a este escenario, la Municipalidad dispuso una alternativa provisoria de contención nocturna en el centro comunitario de las 640 Viviendas, donde actualmente dos personas en situación de calle pueden pasar la noche en un espacio seguro y calefaccionado. Maestro aclaró que no se trata de la creación de un nuevo albergue ni de una modificación permanente del edificio, que continuará funcionando con sus actividades habituales.

La medida se lleva adelante de manera articulada con el Gobierno provincial, la Policía y la Unidad de Emergencia y Derivaciones (UED), con el acompañamiento de trabajadores sociales. Asimismo, el Municipio trabaja junto a organizaciones religiosas para evaluar otras alternativas de asistencia y fortalecer el acompañamiento integral de las personas, con herramientas vinculadas a la búsqueda de empleo y el acceso a una vivienda.

Maestro remarcó la necesidad de sostener las políticas públicas de asistencia frente a una realidad social cada vez más compleja. "El Estado tiene que estar presente, no podemos mirar para otro lado", concluyó.