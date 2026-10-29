Lechman presentó una alternativa para financiar educación, salud y seguridad sin nuevos impuestos

El legislador Lechman junto al líder del SUTEF Horacio Catena, durante la sesión en la Legislatura

El legislador Jorge Lechman presentó durante la quinta sesión ordinaria de la Legislatura una alternativa al proyecto de financiamiento educativo impulsado por el Gobierno de Gustavo Melella. La iniciativa de Somos Fueguinos plantea utilizar parte de los ingresos provinciales para sostener la educación, la salud y la seguridad, sin recurrir a nuevos impuestos.

La propuesta introduce una diferencia con el mecanismo elegido por el Ejecutivo, que contempla modificaciones tributarias. El planteo de Lechman es revisar la distribución de los fondos públicos y buscar soluciones sin trasladar nuevas cargas económicas a los fueguinos.

El artículo 3 del proyecto establece la creación de un fondo permanente integrado por el equivalente al 3% de los recursos provenientes de la coparticipación federal de impuestos y las regalías. El artículo 4 dispone que ese porcentaje sea retenido antes de determinar la masa coparticipable destinada a los municipios. Los artículos 5 y 6 contemplan la intervención del Banco de Tierra del Fuego y la retención diaria y automática de los fondos, que serán transferidos a una cuenta especial bajo administración del Poder Ejecutivo provincial.

"La salud, la educación y la seguridad no son un gasto, son una inversión", sostuvo Lechman durante su intervención en el recinto. Y agregó: "Siempre he propuesto que esa inversión sea previa a la coparticipación, tanto de la coparticipación federal de ingresos, como de las regalías y de los recursos propios".

El artículo 8 establece que el dinero podrá destinarse a mejorar las condiciones salariales de docentes, profesionales y trabajadores de la salud pública y efectivos de las fuerzas de seguridad provinciales. Incluye el mantenimiento, reparación y ampliación de escuelas, hospitales, centros de salud y dependencias policiales, además de la adquisición de medicamentos, insumos y equipamiento.

El artículo 10 dispone que los recursos serán complementarios a las partidas presupuestarias habituales, mientras que el artículo 11 obliga al Ejecutivo a presentar informes trimestrales ante la Legislatura sobre su utilización. La iniciativa contempla criterios de equidad territorial para Ushuaia, Río Grande, Tolhuin y las zonas rurales.

La retención previa del 3% plantea, sin embargo, una discusión sobre su incidencia en los ingresos municipales, un impacto que no aparece cuantificado en el proyecto.

Durante la sesión, el parlamentario cuestionó el proyecto de financiamiento educativo de Melella, al que calificó de "caprichoso" por considerar que no resuelve los problemas salariales ni el deterioro de la infraestructura escolar. "Un proyecto caprichoso como este, que no trae ninguna solución a la docencia, porque la docencia no es solamente los sueldos de los docentes, es la infraestructura que se cae a pedazos", afirmó.

El legislador advirtió que, sin una respuesta integral, la provincia volverá a discutir los mismos problemas en pocos meses. "Si no estamos todos, en dos años, en seis meses, vamos a volver a charlar el mismo tema y vamos a tener la misma problemática", sostuvo.

Respecto de la propuesta oficial, Lechman fue categórico: "Esto no va a solucionar ese problema, ni siquiera va a solucionar el problema del salario docente. Es apenas un paliativo, un parche".