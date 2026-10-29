La Armada realizó un adiestramiento integrado de Infantería de Marina y aviación naval en Tierra del Fuego

En el marco del despliegue del Comando de la Aviación Naval en la Isla Grande de Tierra del Fuego, la Armada Argentina desarrolló una serie de ejercicios conjuntos entre la Brigada de Infantería de Marina Austral y unidades aeronavales.

La finalidad de las maniobras fue ajustar los procedimientos de empleo de medios aéreos y terrestres y aceitar la coordinación entre ambos componentes. A lo largo del adiestramiento, las dos fuerzas evaluaron sus capacidades de integración con actividades diseñadas para mejorar la respuesta operativa y el trabajo en equipo.

La primera etapa se llevó a cabo entre la Base Aeronaval Río Grande y el Batallón de Infantería de Marina Nº 5, con ejercicios básicos de operaciones helitransportadas. Allí, el personal practicó y consolidó las técnicas de embarco y desembarco de tropas a bordo de helicópteros Sea King.

El despliegue continuó en la Estancia María Behety, escenario de una operación de helidesembarco y de procedimientos de apoyo aéreo cercano con aeronaves Turbo Mentor T-34C-1. En estas maniobras intervinieron equipos de Controladores Aéreos Adelantados conformados por efectivos de los Batallones de Infantería de Marina Nº 4 y Nº 5.

El cierre del adiestramiento consistió en una ofensiva terrestre que puso en práctica los procedimientos y capacidades trabajados durante las etapas previas.

De acuerdo con lo informado por la Armada, este tipo de ejercitaciones permite seguir afinando las capacidades de sus componentes para operar de forma coordinada, reforzar la interoperabilidad y mejorar la preparación para las misiones que les son asignadas.