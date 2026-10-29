Martín Pérez rechazó la intervención del Puerto de Ushuaia y reclamó avanzar con un puerto para Río Grande

El intendente de Río Grande, Martín Pérez, ratificó hoy su rechazo a la intervención del Puerto de Ushuaia y valoró la resolución judicial conocida este miércoles, que garantiza el ingreso de funcionarios provinciales para realizar tareas de fiscalización ambiental en las instalaciones portuarias.

"Desde el primer momento expresé mi rechazo a la intervención del Puerto de Ushuaia porque considero que representa un avance sobre las competencias y la autonomía de Tierra del Fuego", manifestó el Jefe comunal. Y agregó: "La resolución judicial conocida hoy, que garantiza el ingreso de las autoridades provinciales para realizar tareas de fiscalización ambiental, es un paso importante en el reconocimiento y respeto de esas competencias".

El intendente consideró que la discusión sobre el futuro de la terminal portuaria trasciende las diferencias entre los distintos sectores políticos, porque involucra atribuciones institucionales y recursos estratégicos para la provincia. "Hay temas centrales que debemos defender por encima de cualquier diferencia. La autonomía de nuestra provincia, sus instituciones y sus recursos estratégicos son algunos de ellos", afirmó.

Un puerto para Río Grande

Más allá de la situación particular de Ushuaia, Pérez introdujo en sus declaraciones la necesidad de avanzar en un proyecto portuario para Río Grande. "El Puerto de Ushuaia es fundamental para el presente y el futuro de Tierra del Fuego. Y con esa misma mirada estratégica, debemos avanzar en la planificación y el desarrollo de un puerto en Río Grande, que fortalezca nuestra capacidad logística, acompañe el crecimiento industrial y productivo y genere nuevas oportunidades de inversión y trabajo", sostuvo.

El planteo incorpora al debate la necesidad de ampliar la infraestructura portuaria fueguina, particularmente en la zona norte de la Isla Grande, donde se concentra una parte importante de la actividad industrial y productiva.

El intendente buscó diferenciar su propuesta de cualquier interpretación que pudiera presentar el desarrollo portuario de Río Grande como una competencia con Ushuaia. "No se trata de enfrentar ciudades, sino de pensar una provincia integrada, con infraestructura que potencie las capacidades de cada región", remarcó.

En ese sentido, insistió en que Tierra del Fuego necesita políticas de desarrollo que trasciendan las coyunturas. "Tierra del Fuego necesita más planificación, más inversiones y una visión de desarrollo a largo plazo", expresó. Y concluyó: "Defender nuestra autonomía también significa tener la capacidad de decidir y construir nuestro propio futuro".