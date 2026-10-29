La Armada supervisó el puesto de vigilancia marítima Hito 1, en la frontera con Chile

El comandante del Área Naval Austral (ANAU), contralmirante Guillermo Alberto Prada, acompañado por el comandante de la Brigada de Infantería de Marina Austral, capitán de navío Sebastián Mariano Carrasco, visitó el Puesto de Vigilancia y Control del Tráfico Marítimo (PVYCTM) Hito 1, emplazado en el cabo Espíritu Santo, en el extremo norte de la Isla Grande de Tierra del Fuego, sobre la frontera con Chile.

Según informó la Gaceta Marinera, medio oficial de la Armada Argentina, ambas autoridades se trasladaron hasta el puesto a bordo de un helicóptero Fennec de la Primera Escuadrilla Aeronaval de Helicópteros. A su llegada fueron recibidos por el jefe de la dependencia y los efectivos del lugar, con quienes mantuvieron un encuentro para interiorizarse sobre las actividades diarias y las necesidades vinculadas al cumplimiento de sus funciones.

El Hito 1 se encuentra en un sector geográfico de particular importancia, próximo a la boca oriental del estrecho de Magallanes, una vía de comunicación marítima de relevancia internacional que conecta los océanos Atlántico y Pacífico. Su emplazamiento permite contribuir a las tareas de observación y seguimiento de la actividad marítima en el extremo septentrional de Tierra del Fuego, junto al límite con el país vecino. El sistema de puestos de vigilancia de la Armada forma parte de las capacidades destinadas al conocimiento de la situación marítima y al apoyo de las operaciones navales en aguas australes.

Durante el encuentro con los efectivos, Prada destacó el profesionalismo, la dedicación y el compromiso de quienes prestan servicios en esta instalación. La actividad permitió conocer directamente las inquietudes del personal y evaluar las necesidades vinculadas con el funcionamiento cotidiano del puesto, en un contexto de condiciones meteorológicas propias del extremo austral argentino.

La Armada recordó que las obras de puesta en valor del Hito 1 fueron inauguradas en abril de 2024 y permitieron mejorar las condiciones de habitabilidad de las instalaciones y la calidad de vida del personal militar. Actualmente se desarrollan tareas similares en otros dos puestos de vigilancia: el PVYCTM Buen Suceso, en la bahía homónima sobre el sector oriental de la Isla Grande, y el PVYCTM Comandante Luis Piedrabuena, en Isla de los Estados. Los trabajos buscan mejorar las condiciones de habitabilidad y funcionamiento de estos establecimientos.

La visita pone de relieve la importancia de mantener operativas las instalaciones militares distribuidas en puntos estratégicos de Tierra del Fuego, que permiten sostener una presencia institucional permanente y contribuyen al seguimiento de las actividades marítimas en una región de especial relevancia para los intereses argentinos.