La Municipalidad de Ushuaia salió a la calle a informar a los conductores de aplicaciones cómo adecuarse a la norma vigente

La Municipalidad de Ushuaia, a través de la Dirección de Inspectoría, lleva adelante una campaña informativa en la vía pública destinada a los conductores y conductoras que trabajan mediante aplicaciones de transporte de pasajeros.

En el marco de estos operativos, el personal municipal informó a los trabajadores sobre la necesidad de contar con la categoría correspondiente en la licencia de conducir y realizar la inscripción del vehículo en el registro municipal, para cumplir con las condiciones establecidas para el desarrollo de la actividad.

La campaña se enmarca en el proceso de implementación de la normativa que regula el transporte por aplicaciones en la ciudad. La Ordenanza 6550 creó el Registro Municipal Unificado de Conductoras y Conductores (ReMuCo), que reúne a las personas habilitadas para conducir vehículos afectados al transporte de pasajeros, incluyendo la modalidad contratada a través de plataformas digitales.

La Ordenanza 6521 reglamentó el servicio y estableció condiciones específicas para conductores y vehículos, mientras que la Ordenanza 6591 fijó un nuevo marco legal integral con responsabilidades, requisitos y sanciones.

El plazo para normalizar la situación vence el 17 de noviembre. A partir de esa fecha, el Municipio quedará facultado para aplicar multas a quienes no hayan completado el trámite.