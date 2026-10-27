Martín Perez dijo que la deuda de coparticipación de la Provincia con Río Grande trepó a $18.000 millones

El intendente de Río Grande, Martín Pérez, afirmó este martes que la deuda de coparticipación que la Provincia mantiene con el Municipio alcanzó los $18.000 millones, y que el monto se incrementó en $2.000 millones en las últimas tres semanas, por lo que nuevamente expresó su reclamo por los fondos de la coparticipación.

"No se ha achicado la deuda, al contrario, desde que yo fui al Concejo Deliberante hasta ahora, la deuda se ha incrementado en 2.000 millones, de 16.000 millones cuando presenté el informe ante el Concejo hace 3 semanas atrás, ahora estamos en 18.000 millones de pesos", sostuvo el jefe comunal durante una rueda de prensa brindada tras la presentación del nuevo programa municipal de acceso a lotes con servicios.

Pérez manifestó su preocupación por el agravamiento de la situación financiera y expresó su expectativa de que las demoras en las transferencias respondan a dificultades económicas de la Provincia y no a una decisión política. "No es una cuestión política, es una cuestión institucional", afirmó.

Durante el encuentro, el intendente también abordó las dificultades para sostener una planificación económica y las perspectivas políticas de cara al próximo año.