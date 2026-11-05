Absolvieron a los cuatro acusados de torturar a un interno en el Centro de Detención de Ushuaia

Izquierda. Los absueltos de tortuta | Der. Jhonatan Quiroga fallecido en el 2021

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El Tribunal de Juicio en lo Criminal del Distrito Judicial Sur absolvió este jueves a los cuatro hombres que habían llegado a juicio acusados de torturar a un interno del Centro de Detención de Ushuaia en mayo de 2021, todos ellos condenados por delitos contra la sociedad y que según la acusación buscaron hacer "justicia por mano propia".

La decisión benefició a Alejandro Florentín, Dylan Alan Monier, Jorge Matías Arcos Álamo y Federico Sebastián Álvarez Vera, quienes estaban imputados por el delito de torturas reiteradas. Tras conocerse el veredicto, los jueces ordenaron la inmediata libertad de Florentín, quien permanecía detenido en el marco de esta causa.

El tribunal estuvo presidido por el juez Alejandro Pagano Zavalía e integrado por Maximiliano García Arpón y Rodolfo Bembihy Videla.

El Ministerio Público Fiscal estuvo representado por el fiscal Daniel Curtale, quien había sostenido la acusación y solicitado una pena de 10 años de prisión.

Las defensas de los imputados fueron ejercidas por los abogados Juan Carlos Núñez, Carlos Fonrouge Kaufmann y Carlos Alfonzo.

Los fundamentos de la sentencia se darán a conocer el próximo viernes 13 de noviembre, a las 19 horas.

Quién era Jonathan Quiroga

La causa por torturas tuvo como víctima a Jonathan Matías Quiroga, un interno que cumplía una condena unificada de 13 años de prisión. En noviembre de 2017, el Tribunal de Juicio de Ushuaia lo había condenado a 7 años por lesiones graves contra el hijo de 5 años de su entonces pareja, un caso que generó conmoción por la brutalidad de las agresiones. Esa pena fue luego unificada con otras causas que tenía en su haber.

Quiroga durante el juicio en su contra

Los hechos que se investigaron en este juicio ocurrieron en mayo de 2021, cuando Quiroga permanecía alojado en el pabellón general de la Alcaidía Central de Ushuaia. Según la acusación fiscal, los cuatro imputados lo sometieron a golpes, amenazas y humillaciones, y ellos mismos registraron la agresión en un video que luego se viralizó y dio origen a la investigación judicial.

Meses después de los hechos, en septiembre de 2021, Quiroga fue trasladado a la Unidad de Detención Nº 1 de Río Grande, debido a la violencia que sufría constantemente por partes de otros delincuentes condenados. Sin embargo, se quitó la vida en su celda.

El caso había generado una fuerte repercusión por tratarse de presuntos hechos de violencia dentro de un centro de detención, donde quienes dañaron a la sociedad fueguina buscaron hacer "justicia" con sus manos.