Yutrovic: "Tenemos mucho por hacer, para dar respuesta"

La diputada y candidata a renovar su banca por el Frente de Todos, Carolina Yutrovic, afirmó que "tenemos mucho por hacer, para dar respuesta" tras los resultados de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) que dejaron al espacio por debajo de Juntos Por el Cambio en la Provincia.

"Está claro que las PASO nos muestran un resultado que no esperábamos. Muchos de nosotros, y en mi caso, esperábamos el acompañamiento importante que se ha dado, porque uno no puede desconocer que las PASO es una foto y la foto muestra que como lista de candidatos hemos sido muy bien acompañados por los votos, hemos sacado una buena cantidad de votos en la provincia, pero también hay que ver el contexto general de cómo se ha desarrollado la elección a nivel de otros partidos políticos y las listas, y ni hablar del contexto a nivel nacional", dijo en declaraciones al programa Laberintos de Radio Provincia Ushuaia.

Yutrovic dijo que los resultados de las PASO deberán pasar por "un minucioso análisis de barrio por barrio y las escuelas, que vamos a completar en lo que va de la semana", sin embargo "lo tomo como un mensaje del electorado que hay que leerlo y tenemos mucho por hacer, para dar respuesta".

En ese análisis, la diputada observó que hubo un gran caudal de votos nulos y en blanco. "Me llamo la atención el voto impugnado que es un voto pensado, no es un error. Es un voto que vamos a ir a buscar en estas nuevas estrategias porque representa un enojo con todas las fuerzas políticas, y si hay algo que nosotros propiciamos desde el Frente de Todos es que no nos debe ganar lo antipolítico porque eso significa que no está encontrando nuestra respuesta en los diferentes estamentos a sus necesidades".

En ese contexto, "ese voto hay que ir a buscar y hacer, sobre todo en nuestra Provincia que tenemos el frente ejecutivo y ver en qué estamos fallando", dijo.