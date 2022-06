Las ventas minoristas pymes cayeron un 3,4% anual en mayo

Un nuevo informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) sostiene que las ventas minoristas pymes bajaron 3,4% anual en mayo, medidas a precios constantes, y un 8,9% frente a abril. "Todos los rubros relevados vieron retroceder sus ventas, tanto en la comparación anual como mensual. El mercado de consumo notó el menor poder de compra del ingreso familiar y las menores propuestas de financiamiento", indicaron.

El Índice de Ventas Minoristas Pymes de CAME, un estudio elaborado en base a su relevamiento mensual entre 895 comercios del país, realizado entre el 1 y 3 de junio., se desprende que este año se sumó el feriado por el censo, el miércoles 18, que le restó un día de ventas frente 2021.

Para el comercio, mayo fue un mes limitado por los aumentos de precios y costos, que debilitaron su rentabilidad y el ánimo del consumidor.

Los consumidores se volcaron a las promociones. El Hot Sale, si bien tuvo buenos niveles de adhesión, tampoco le marcó diferencia al empresario pyme como en otras ocasiones.



El 49,9% de los comercios relevados comentaron que sus ventas del mes fueron entre buenas y muy buenas, aunque 6,5 puntos porcentuales menos que en abril (56,4%).

En materia de utilidades obtenidas, el 38,4% las calificó como buenas o muy buenas, mostrando una desmejora en sus resultados frente a abril (42,2%).

Sin embargo, y pese a la caída del 3,4% anual en mayo, las ventas acumulan un alza de 5,4% en los primeros cinco meses del año frente al mismo periodo del 2021.

Análisis por rubro

Todos los ramos bajaron en mayo. La menor caída interanual ocurrió en Ferreterías, materiales eléctricos y de la construcción (-1%). La mayor, en Indumentaria y Textil (-9%).

Alimentos y Bebidas: las ventas en mayo descendieron 2,9% anual y 4,2% mensual, con un consumidor muy medido frente a los cambios constantes de precios. Los comercios consultados señalaron que fue notorio cómo la gente se volcó a productos más económicos y a comprar solo lo necesario. Muchos locales vienen además recortando los stocks, reponen más lentamente, tienen problemas para conseguir variedad, y eso también le deja menos opciones para elegir al consumidor.

Bazar, decoración, textiles para el hogar y muebles: el ramo tuvo un declive del 3,3% anual y 8,4% mensual, a precios constantes. Hubo demoras en las entregas, especialmente en blanquería, y sobre la segunda quincena del mes desapareció el comprador. La situación más difícil la tuvieron los negocios orientados al rubro decoración, donde en mayo se vendió a cuentagotas y productos de bajo precio. Aun así, los comercios tienen buenas expectativas para junio por los cobros adelantados de aguinaldos en algunos sectores y por el Día del Padre.

Calzado y marroquinería: en mayo se vendió 1,6% menos que en el mismo mes del año pasado y 7,9% por debajo de abril (medidas a precios constantes). La caída mensual es habitual en esta época, porque el calzado de invierno se vendió mayormente en abril y el escolar tuvo su pico en febrero y marzo. Lo que mejor se movió en mayo fue el calzado deportivo, aunque frenado por la falta de variedad de productos. Entre los motivos de la caída anual, este es los sectores donde más se sienten los faltantes de productos. A su vez, las subas de precios hacen difícil la reposición de mercadería, y las empresas optan por comprar lo que se vende rápido. “La gente pregunta por calzados que las grandes marcas no están entregando”, “No estamos recibiendo lo que pedimos”, “La gente no tiene dinero y no compra, prioriza otros gastos”, fueron algunas de las descripciones que ofrecieron los comercios consultados.

Farmacia y perfumería: Tuvo un retroceso del 1,8% anual y 13,6% mensual, a precios constantes. La peor situación fue para las perfumerías, que tuvieron muy poco movimiento en el mes, especialmente las que mantienen mayor oferta de artículos importados. Algunos comercios compensaron incorporando marcas nacionales y económicas. Otros, prefirieron mantenerse con el stock justo, pero sostener el estilo del negocio. En las farmacias, el frío disparó la venta de antigripales, antibióticos, analgésicos y vitaminas, pero los faltantes de productos demoraron la de otros medicamentos para tratamiento más específicos.

Ferretería, materiales eléctricos y materiales de la construcción: el expendio bajó 1% anual en mayo (a precios constantes) y 8,1% en la comparación mensual (vs. abril 2022). Para la mayoría de los comercios consultados fue un mal mes. Las empresas se mantuvieron mayormente con la venta de artículos necesarios para reparaciones o para pequeñas obras. Las promociones y publicidades encaradas por cada empresa tuvieron incidencia en las ventas de algunos productos, pero se generó poco arrastre hacia otros, como suele suceder.

Indumentaria, Lencería y accesorios: las ventas disminuyeron 9% anual y 13,8% mensual. El mayor problema de este rubro fueron los saltos en los precios que no solo desalentó el consumo, sino que activó la venta informal por redes y grupos sociales, perjudicando al comercio formal. También los faltantes de mercadería y las menores opciones de financiamiento, restaron ventas. Este mayo se sumó además un feriado adicional, el del Censo, que también incidió en el flojo balance del mes.