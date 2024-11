El intendente de Ushuaia, Walter Vuoto, expresó enérgicamente su rechazo hacia los ataques dirigidos a sus hijos a través de las redes sociales, a los que calificó de "operaciones bajas, viles y violentas".

A través de su cuenta en X (Twitter), Vuoto manifestó que, si bien entiende que la exposición política lo convierte en objeto de opiniones diversas, considera inaceptable que se involucren a menores en las críticas y noticias falsas. "Con los pibes y pibas NO. Desde que me inicié en política, comprendí que uno está a merced de la opinión de los demás. Pero debemos distinguir entre esa opinión, que podemos compartir o no y entre las operaciones bajas, viles y violentas que no voy a permitir", dijo.

Vuoto subrayó que toleró ataques hacia su persona durante su carrera, pero que no permitirá que la difamación afecte a sus hijos, quienes son menores y están fuera de la vida pública. "Estos últimos días he visto varias fake news dirigidas a mis hijos. Son mi límite, el que no estoy dispuesto a aceptar", afirmó.

Ante esta situación, el intendente decidió tomar acciones penales para identificar a los responsables de estas difamaciones y aseguró que seguirá hasta las últimas consecuencias. Vuoto concluyó con un llamado a que prevalezcan el respeto y el amor en la conciencia social, recordando que en las redes "no vale todo".

Con los pibes y pibas NO.



Desde que me inicié en política, comprendí que uno está a merced de la opinión de los demás. Pero debemos distinguir entre esa opinión, que podemos compartir o no y entre las operaciones bajas, viles y violentas que no voy a permitir. — Walter Vuoto (@WalterVuotoTDF) November 9, 2024